Conoce a todos los nominados a los MTV Video Music Awards 2022

Recientemente se conoció que los MTV Video Music Awards 2022 (MTV VMAs 2022), se realizarán el próximo 28 de agosto en el Prudential Center de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En esta edición de la premiación, que exalta lo mejor de la múscia desde 1984, la rapera Nicki Minaj recibirá el premio especial «Michael Jackson Video Vanguard de MTV»; el cual anteriormente ha sido otrogado a grandes figuras musicales de la talla de Beyoncé, Justin Timberlake, P!nk y Rihanna.

Asimismo, cabe destacar que este año los intérpretes Jack Harlow, Kendrick Lamar y Lil Nas X lideran las nominaciones con siete candidaturas cada uno, seguidos por Doja Cat y Harry Styles (seis nominaciones cada uno), además de Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift y The Weeknd (con cinco candidaturas cada uno).

A continuación, te presentamos el listado de nominaciones por categoría.

Video del año

«Woman» – Doja Cat «Way 2 Sexy» – Drake ft. Future y Young Thug «Shivers» – Ed Sheeran «As It Was» – Harry Styles «Industry Baby» – Lil Nas X y Jack Harlow «Brutal» – Olivia Rodrigo «All Two Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)» – Taylor Swift Artista del año

Bad Bunny Drake Ed Sheeran Harry Styles Jack Harlow Lil Nas X Lizzo Canción del año

«Easy on Me» – Adele «Happier Than Ever» – Billie Eilish «Woman» – Doja Cat «Cold Heart (Pnau remix)» – Elton John y Dua Lipa «About Damn Time» – Lizzo «Stay» – The Kid Laroi y Justin Bieber Mejor artista nuevo

Baby Keem Dove Cameron Gayle Latto Måneskin Seventeen Mejor video pop

«Happier Than Ever» – Billie Eilish «Woman» – Doja Cat «Shivers» – Ed Sheeran «As It Was» – Harry Styles «About Damn Time» – Lizzo «Traitor» – Olivia Rodrigo

Mejor video rock

«Love Dies Young» – Best Rock «Taking Me Back» – Jack White «Won’t Stand Down» – Muse «Black Summer» – Red Hot Chili Peppers «Planet Zero» – Shinedown «So Called Life» – Three Days Grace Mejor video latino

Envolver» – Anitta Tití Me Preguntó» – Bad Bunny Mamiii» – Becky G y Karol G Remix» – Daddy Yankee Pepas» – Farruko In Da Getto» – J Balvin y Skrillex Mejor dirección de arte

«Oh My God» – Adele «Get Into It (Yuh)» – Doja Cat «Way 2 Sexy» – Drake ft. Future y Young Thug «Simple Times» – Kacey Musgraves «Industry Baby» – Lil Nas X y Jack Harlow «Sweetest Pie» – Megan Thee Stallion y Dua Lipa Mejores efectos visuales

«Happier Than Ever» – Billie Eilish «My Universe» – Coldplay y BTS «The Heart Part 5» – Kendrick Lamar «Industry Baby» – Lil Nas X y Jack Harlow «Sweetest Pie» – Megan Thee Stallion y Dua Lipa «Stay» – The Kid Laroi y Justin Bieber

