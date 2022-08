Conoce a Raúl Rosas Jr., el joven de 17 años que planifica ser el campeón más joven de UFC

Entornointeligente.com /

El récord de Chase Hooper , quien debutó en la UFC a los 19 años, corre peligro, ya que Raúl Rosas Jr. firmó para pelear en el Dana White’s Contender Series del próximo 20 de septiembre, justo dos semanas antes de que cumpla la mayoría de edad.

Su rival será el mexicoestadounidense Mando ‘El Toro’ Gutiérrez (7-1) originario de Michigan, pero que recientemente realizó sus campamentos en Guadalajara, México. Es un experto en sumisiones con seis victorias por esa vía.

Rosas Jr. nació en Clovis, Nuevo México, pero sus padres son originarios de la Alcaldía de Iztapalapa, en la ciudad de México. Cuando sintieron que estaba listo para debutar como profesional, lo llevaron a la promotora UWC en Tijuana, dónde hizo cinco peleas profesionales de noviembre de 2021 a junio de 2022. Con apenas 17 años ganó en todas sus apariciones en la jaula como profesional con cuatro sumisiones y un nocaut.

«Quiero ser el campeón más joven en la historia del UFC, a los 19 o 20 años, más tarde 21 años. Sé que estoy listo y quiero ser un peleador muy activo. Mi plan es ganar esta pelea, quedarme con ese contrato, entrar al UFC y tomar peleas rápido porque quiero esa oportunidad», compartió en entrevista con ESPN Deportes.

La Comisión de Nevada (NSAC) solo emite licencias a peleadores de 18 años en adelante, así que Rosas Jr. tuvo que conseguir permisos de sus padres, su manager Jason Hause y entrenadores como Héctor Vásquez, su coach de jiu-jitsu, y Eric Nicksick, del gimnasio Xtreme Couture de Las Vegas, donde estará trabajando su campamento.

Además, la comisión requirió video de sus peleas y de sparring con peleadores profesionales, algo que fue sencillo de presentar ya que tiene meses entrenando con compañeros de la talla de Brandon Moreno , Merab Dvalishvili y Aljamain Sterling , entre muchos otros que ya son parte del UFC.

Con apenas 17 años de edad, Raúl Rosas Jr. tiene marca de 5-0 en la jaula como profesional con cuatro sumisiones y un nocaut. Cortesía de UWC ‘El Niño Problema’ compitió en el campeonato mundial de la IMMAF en Roma, Italia, donde ganó el oro a los 14 años en las 136 libras, y a partir de ahí decidió que tendría una carrera amateur corta.

«Yo podría estar peleando en categoría de 17 y 18 años, pero dije que ya estaba listo para pelear profesional. Mi primera pelea fue a los ocho años y desde entonces he venido peleando de forma consistente, entonces yo sé que estoy listo. Desde mi debut ya estaba listo para quien sea, pero solo en México me dejaron competir», agrega el menor de cuatro hermanos, todos con experiencia profesional.

Su padre, Raúl Rosas tuvo experiencia en boxeo amateur en México antes de mudarse a Estados Unidos, donde tuvo una muy corta carrera de MMA. No obstante, desde temprana edad indujo a sus hijos en todo tipo de artes marciales desde el karate, boxeo, lucha y jiu-jitsu, una de sus mejores herramientas actualmente.

Aunque representó a Estados Unidos como amateur, Rosas Jr. quiere salir con los colores y la bandera de México si logra llegar al UFC. «Me gusta representar a México porque tengo mucha familia mexicana, he ido muchas veces y me siento muy orgulloso de representar la bandera mexicana».

Es un adolescente, pero no repara en decir que puede competir con los mejores.

«Con todo respeto a todos los del UFC, yo les puedo ganar y no me pueden dominar. Yo me di cuenta que estoy a otro nivel y capaz de ser el campeón más joven. Yo me siento confiado de que le puedo ganar a cualquiera, tengo mejor lucha, mejor jiu-jitsu, mejor golpeo. Espero que no pase, pero si Mando Gutiérrez se lesiona yo estaré listo para quien sea».

Con esa confianza, asegura que «mis acciones van a hablar por mí mismo y Dana White me va a firmar, voy a ser yo mismo, terminar a Mando Gutiérrez y demostrar que estoy listo para pelear en el UFC». Y en caso de lograrlo, haría historia al ser el prospecto más joven en firmar con la promoción.

