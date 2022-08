Conoce a David Tenorio, el líder del equipo que diseñó el primer auto ecológico en el Perú

Entornointeligente.com /

David Tenorio Núñez, hijo de docentes, dice que fue muy importante tener un árbol cerca cuando era niño. Desde su estatura infantil observaba con curiosidad el despegar de las aves en las ramas. Le llamaba la atención cómo podían volar, por lo que se fijaba en el movimiento de sus alas y su cola. Tienen un motor dentro, pensaba, al compararlas con los coches. Fue más adelante cuando descubrió que el aleteo respondía a las leyes de la aerodinámica, las cuales hoy, a sus 21 años, está aplicando para construir un automóvil en el Perú. ¿Cómo es construir un automóvil en nuestro país? Es muy difícil si se tiene en cuenta que no tenemos una industria automotriz desarrollada. Y el reto es más complejo si es que este vehículo tiene que ser el más eficiente del mundo, es decir ecológico. Esto significa que debe viajar usando la menor cantidad de energía posible, de tal forma que sea amigable con el medio ambiente, que no emita dióxido de carbono, y con una tecnología que le dé un nivel de autonomía y estética para comodidad del conductor o conductora. David no está solo frente a tamaña hazaña. Lo acompañan otros 29 jóvenes como él, con los que conforma el KON Team, un equipo multidisciplinario de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), que busca promover la movilidad sostenible y la innovación mediante la construcción de vehículos energéticamente eficientes. David está concluyendo la carrera de Ingeniería Mecánica, becado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. Los otros miembros del equipo también estudian carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Su objetivo es ganar la competencia Shell Eco-Marathon 2022, que se desarrollará en Brasil este mes de agosto, y en la que miles de jóvenes de cuatro continentes buscan crear el automóvil con mayor eficiencia energética del mundo desde su diseño, construcción y operación en una pista de carrera. «Diseñar y construir un vehículo no es de otro planeta» El automóvil peruano se llama MK3. «Para el diseño aerodinámico nos basamos en el perfil simétrico NACA 63(3)-018 y para la estética nos inspiramos en el jaguar», dijo David, al referirse al dios KON (que le da el nombre al equipo), un felino que tiene la capacidad de moverse como el viento, según la mitología incaica. El vehículo tiene dos llantas delanteras y una posterior. Es en las primeras donde se puede apreciar una curvatura de la carrocería como dos patas agazapadas en pleno vuelo. Esta hendidura curva de la parte inferior del vehículo, que tiene un largo de 2.6 metros, es diferente a la versión anterior del mismo (MKII), en la que era recta, y de 3.2 metros. Otro cambio es que ya no se cuenta con un chasis donde se soporte el asiento del piloto, sino que se ha elaborado un monocasco de fibra de vidrio, con incrustación de poliuretano, para que sostenga cómodamente a la conductora —llamada Daniela Vargas— durante su performance en la pista de competencia en Brasil. El KON Team ya se encuentra en una tercera generación de participación en esta importante competencia de innovación de vehículos del futuro. Es un trabajo que ha recibido el apoyo de diversas organizaciones peruanas, a través de su patrocinio, aunque con algunas dificultades por el alto costo, el trámite, y la desfasada industria que no va al mismo ritmo de su ingenio. ¡Construir un automóvil en el Perú y de estas características parece imposible! Pero es real. Lo están haciendo. «¡Talento sí existe! Quizás actualmente podemos tener limitaciones en nuestra industria y tecnología, pero esperamos que se pueda fomentar su desarrollo en nuestro país», dijo David Tenorio, jefe de aerodinámica KON Team, animando a que más peruanas y peruanos presten atención al trabajo que están haciendo. Se debe resaltar que estos jóvenes armaron su propia batería de iones litio —las mismas que usan los celulares modernos—, que el vehículo tiene un controlador que le permite a la conductora un nivel de autonomía y cuenta con un sistema con el que se puede monitorear la performance del coche. Todos son avances que han puesto el nombre de nuestro país en alto. Este año el KON Team ya recibió un reconocimiento al haber ganado el reto Future Rider 2022, y liderar la competencia virtual mundial de la Shell Eco-Marathon. «Estamos apuntando a ganar en pista», dice David, sobre la competencia en Brasil, por lo que avanzan con mucha motivación, mientras asisten a sus clases de la universidad. «Queremos hacer llegar este mensaje a personas y empresas que nos puedan apoyar con la financiación, que sean nuestros patrocinadores, para poder representar al Perú», señaló Andre Jenssen, jefe del equipo KON. Al equipo de KON Team lo pueden contactar a través de su Instagram @kon.team o al correo electrónico [email protected] «Nos damos cuenta que diseñar y construir un vehículo no es de otro planeta. Los peruanos somos muy capaces. Lo estamos demostrando», enfatizó David, con la misma energía y curiosidad del niño que buscaba responder el misterio de cómo las aves podían volar. Más en Andina: (FIN) NDP/MAO Publicado: 11/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com