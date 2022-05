Conoce 5 remedios caseros para quitar quemaduras de sol en la cara

Entornointeligente.com /

¿Se te olvidó ponerte protector solar y tu cara se quemó? Actúa de inmediato y cúrala con alguno de estos 5 remedios caseros que quitan rápidamente las quemaduras de sol en el rostro. Todos estos trucos de belleza son hechos con ingredientes naturales que no dañan la piel y que alivian las molestias como comezón, ardor, picazón y dolor. ¡Haz que tu piel recupere su tono original con la ayuda de estos tips!

Con tanto calor lo mejor es protegerse del sol para evitar quemaduras que puedan provocarte enrojecimiento, manchas y otros problemas más graves, como cáncer en la piel. Es muy importante que a diario, sin importar si el día está nublado, coloques en toda tu piel un protector que te ayude a tener la piel sana y te evite problemas.

¿Cuánto tiempo dura la piel quemada por el sol? Si te quemaste con el sol, es importante que sepas cuánto dura la piel en esta condición; el punto máximo en el que notarás la piel más enrojecida será en las primeras 24 horas. A partir del tercer día, tu piel comenzará a sanar.

¿Cuánto tiempo tarda en aclarar la piel quemada por el sol? Los especialistas indican que la piel retoma tu tono original un mes después de la última exposición solar intensa, debido a que la epidermis se habrá renovado.

¿Qué es bueno para las quemaduras de sol? De acuerdo con la Clínica Mayo , hay ciertos remedios caseros que puedes aplicar en tu cara para reducir las quemaduras provocadas por el sol y aliviar las molestias:

Gel de aloe vera Tu piel necesita estar fresca por lo que debes hidratarla de forma segura. Por eso, el gel de aloe vera es la mejor opción ya que además de aliviar el enrojecimiento en la cara, también quitará rápidamente las quemaduras.

Agua y bicarbonato de sodio Mezcla un litro de agua fría con una cucharada de bicarbonato; humedece una toalla limpia y colócala sobre tu rostro durante 5 minutos. Puedes hacer cuantas veces sea necesario, de esta manera tu piel mejorará considerablemente.

Vitamina C Utiliza una cápsula diaria de vitamina C sobre tu piel y regenérala rápido. A los pocos días notarás que tu cutis luce con su tono uniforme y ya no tiene el color rojizo que caracteriza a la piel quemada por el sol.

Leche La leche tiene propiedades calmantes que alivian el dolor en las zonas afectadas, de igual forma, cura la piel en poco tiempo. Lo único que tienes que hacer es humedecer un paño y aplicarlo suavemente en tu cara; después, enjuaga con agua fría.

Yogurt Una mascarilla de yogurt calmará tu piel quemada por los rayos solares; úsala todos los días y en 24 horas verás a tu cutis sano y sin las marcas del sol.

Con información de PanoramaWeb.

