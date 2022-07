Ícono de patinaje artístico japonés Hanyu se retira de competencias

Entornointeligente.com /

El dos veces medallista de oro de Japón en Juegos Olímpicos de Invierno, Yuzuru Hanyu, anunció hoy martes en rueda de prensa su retiro de las competencias de patinaje artístico.

«Gracias a todos por apoyarme. Porque gracias a su apoyo, el patinador artístico Yuzuru Hanyu puede conseguir sus logros. Ya no competiré con otros patinadores en el patinaje artístico de competencia, pero seguiré trabajando arduamente como patinador artístico profesional», dijo Hanyu.

«Después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, siempre pensé que era momento de dedicarme al patinaje profesional, pero decidí dedicarme al patinaje profesional después de los Juegos Olímpicos de Beijing. Lo pensé mucho cuando me dolía tanto el pie derecho que no podía patinar, y pensé que quizá ya no era necesario competir en la pista. Pero sigo decidido a patinar mejor y a fortalecerme», agregó.

Después de perder un tercer oro olímpico consecutivo en Beijing 2022, el patinador de 27 años no dejó claro si volvería a competir sobre el hielo.

Hanyu, también ganador de cuatro finales del Gran Premio y seis veces campeón nacional, ha lidiado con una serie de lesiones desde que ganó medallas de oro consecutivas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi y Pyeongchang.

Antes de Pyeongchang 2018, Hanyu sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho mientras practicaba para el Trofeo NHK en noviembre de 2017.

Tres meses antes de Beijing 2022, otra lesión de ligamentos en el mismo tobillo le obligó a retirarse de nuevo del Trofeo NHK.

Después de Beijing 2022, se retiró de los campeonatos mundiales en marzo, ya que no se había recuperado del esguince de tobillo que sufrió en Beijing.

