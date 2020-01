Conmoción en Francia por la trágica muerte de un joven futbolista en un accidente de tránsito

Entornointeligente.com /

Foto: Reuters

No es el mejor inicio de año y de década para el fútbol francés. Este viernes se conoció la trágica noticia de la muerte accidental de Nathaël Julan, un joven futbolista de 23 años que alternaba el primer equipo y la reserva del EA Guingamp. El histórico club francés, que actualmente milita en Segunda división, lo anunció a través de sus distintos perfiles en las redes sociales.

Por: Infobae

“El En Avant Guingamp está de luto. El club tiene el inmenso dolor de comunicar la muerte accidental de su jugador Nathaël Julan. En este trágico día, todos los miembros del club se unen para enviar sus tristes condolencias a la familia de Nathaël”, escribió el club en su comunicado.

L’En Avant Guingamp est en deuil. Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan. En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd

— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020

El joven iba conduciendo su coche cerca de la localidad de Pordic, cuando perdió el control de su automóvil en una curva hacia Saint-Brieuc y su coche atravesó un campo anexo a la carretera y se estrelló contra un árbol, según informó la Policía a los medios locales. Cuando llegaron los primeros auxilios el joven aún estaba con vida pero murió antes de ser trasladado a un hospital por las graves heridas provocadas por el accidente.

El joven delantero oriundo de Montivilliers, que también milito en Le Harve y estuvo cedido durante la segunda parte de la temporada 2018/19 en el Valenciennes, había firmado en enero de 2018 un contrato de tres temporadas con su club actual. En la vigente campaña, el jugador no era muy tenido en cuenta por su técnico y bajaba al elenco reserva, pero en las últimas semanas había vuelto a entrenar con el equipo principal.

Instituciones de élite como Paris Saint-Germain, AS Mónaco y Burdeos, incluso algunas fuera de Francia como el Sevilla FC y Borussia Dortmund, expresaron sus condolencias por el fallecimiento de este chico que en total había acumulado 68 partidos como futbolista profesional en el fútbol francés.

Además de comunicar la triste noticia y enviar sus condolencias a la familia, el EA Guingamp ha cancelado un amistoso que debía disputar este sábado contra el Concarneau.

