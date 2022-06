Conmebol tendrá 6,5 cupos el próximo Mundial

Entornointeligente.com /

A partir del Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos , Canadá y México , participarán 48 equipos, este aumentó de equipos significará que Conmebol pasará a seis cupos directos y un repechaje.

La última vez que sucedió esto fue en el Mundial de Francia 1998 , cuando se creó el formato actual y que desaparecerá con Catar 2022 . Antes de esa Copa del Mundo, Sudamérica tenía tres cupos directos y un repechaje.

Casi tres décadas después, esta cifra se duplicó y ahora más selecciones sudamericanas podrán participar en la justa mundialista.

Cupos por Confederación No solo la Conmebol recibirá más cupos mundialistas, sino todas las confederaciones tendrán aumentos.

– Confederación Asiática de Fútbol ( AFC ): 8,5 cupos

– Confederación Africana de Fútbol ( CAF ): 9,5 cupos

– Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol ( Concacaf ): 6,5 cupos

– Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ): 6,5 cupos

– Confederación de Fútbol de Oceanía ( OFC ): 1,5 cupos

– Unión de Federaciones Europeas de Fútbol ( UEFA ): 16 cupos

​

Formato y partidos Dejará de existir el formato de Fase de Grupos de ocho grupos, con cuatro equipos en cada uno. Desde el siguiente mundial serán 16 grupos, con tres equipos.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán de ronda, que ahora será desde los dieciseisavos de final.

En este nuevo Mundial contará con 80 partidos a lo largo del certamen, a diferencia de los 64 que se dieron en las últimas seis competiciones.

Sin embargo, el número máximo de compromisos por país se mantendrá en siete. Dos por fase de grupos y cinco de la fase eliminatoria.

Sedes para el Mundial de 2026 Para exponer las sedes de 2026, la organización las dividió por regiones a través de las naciones. De esta forma se designó ciudades que se ubican en la zona oeste , central y este .

Region Este

– Vancouver (Canadá).

– Seattle (Estados Unidos).

– San Francisco (Estados Unidos).

– Los Ángeles (Estados Unidos).

– Guadalajara (México)

Región Central

– Kansas (Estados Unidos).

– Dallas (Estados Unidos).

– Atlanta (Estados Unidos).

– Houston (Estados Unidos).

– Monterrey (México).

– Ciudad de México (México).

Región Oeste

– Toronto (Canadá).

– Boston (Estados Unidos).

– Filadelfia (Estados Unidos).

– Miami (Estados Unidos).

– Nueva York / Nueva Jersey (Estados Unidos).

