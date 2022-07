Conheça o parque temático que tem 'neve o ano todo' em SC

Entornointeligente.com /

16/07/2022 07h01 Atualizado 16/07/2022

1 de 9 Alles Park visto de cima, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação Alles Park visto de cima, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação

Um novo parque foi inaugurado em Santa Catarina neste mês de julho. O Alles Park fica em Pomerode , no Vale do Itajaí, e já abriu com a atração mais famosa, a vila da neve , onde os flocos caem o ano todo, independente da temperatura que estiver do lado de fora.

Novo parque em Pomerode promete neve o ano inteiro

O Alles Park foi inaugurado em 9 de julho, um sábado. O local tem 5 mil metros quadrados e fica na Avenida 21 de Janeiro, no Centro da cidade. A parte da praça de alimentação e lojas de suvenir podem ser visitada gratuitamente . Já as atrações são pagas ( veja preços e horários abaixo ).

Como a cidade é de imigração alemã, no parque é possível encontrar comidas típicas germânicas. O Alles Park funciona de quinta a domingo das 11h às 20h .

Vila da neve

O maior destaque do parque é a vila da neve. O local tem uma temperatura constante de -5°C. Para ajudar os visitantes a suportar o frio, o parque empresta casacos e botas. Os frequentadores também podem levar cachecóis, luvas e toucas.

2 de 9 Vila da neve no Alles Park — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação Vila da neve no Alles Park — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação

Adultos e crianças a partir de 1 ano podem visitar a vila. Os menores de 10 anos precisam estar acompanhado de um responsável. Os visitantes podem deslizar em boias, explorar uma mina e fazer um boneco de neve. Também é vendido chocolate quente no local.

A entrada na atração mais concorrida do parque é limitada. O Alles Park esclareceu que, após a entrada, o visitante pode ficar quanto tempo quiser na vila da neve. Geralmente o passeio dura 30 minutos.

Horários

O parque abre de quinta a domingo, das 11h às 20h. As atrações e as bilheterias estarão disponíveis para atendimento a partir das 12h e encerram às 18h

Outras atrações

A vila da neve é o destaque do parque, mas também há outras atrações, todas pagas. Confira.

Kinderzone

A atração traz um percurso com brinquedos infláveis com obstáculos. Adultos e crianças podem tirar os sapatos e brincar. Os pequenos com menos de 10 anos devem estar acompanhados por um responsável.

3 de 9 Crianças e adultos brincam em atração inflável na Kinderzone, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação Crianças e adultos brincam em atração inflável na Kinderzone, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação

Fliegl

Este brinquedo proporciona às crianças a experiência de pilotar um avião. Para brincar, a idade mínima é 1 ano. Menores de 5 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Adultos também podem brincar. Fliegl em alemão significa voar.

4 de 9 Brinquedo Fliegl, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação Brinquedo Fliegl, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação

A atração não é recomendada para crianças portadoras de epilepsia, labirintite, cardiopatias, aerofobia e acrofobia, além de alguma deficiência física ou transtorno mental.

Karussel

Este carrossel é feito de forma artesanal em madeira. Os animais de fazenda são feitos à mão com uma estética germânica. Há porcos, cavalos e carneiros. Também é possível ficar acomodado nos bancos no centro do carrossel.

5 de 9 Carrossel do Alles Park, em Pomerode — Foto: Júnior Rodrigues/Divulgação Carrossel do Alles Park, em Pomerode — Foto: Júnior Rodrigues/Divulgação

Crianças e adultos podem participar. Os menores de 5 anos precisam estar acompanhados de um adulto. A atração não é recomendada para crianças portadoras de epilepsia, labirintite, cardiopatias, aerofobia e acrofobia, além de alguma deficiência física ou transtorno mental.

Espelho, espelho meu

Este é um labirinto cheio de espelhos. O visitante vai tentar chegar ao final do caminho enquanto vê diversas cópias de si mesmo. Crianças e adultos podem participar. Os menores de 10 anos precisam estar acompanhados de um responsável.

6 de 9 Atração Espelho, Espelho Meu, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Alles Park/Divulgação Atração Espelho, Espelho Meu, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Alles Park/Divulgação

A atração não é recomendada para crianças portadoras de epilepsia, labirintite, cardiopatias, aerofobia e acrofobia, além de alguma deficiência física ou transtorno mental.

Spielplatz

Este é um playground infantil ao ar livre para crianças de 1 a 8 anos. Há escorregador, balanço e pontes. Crianças de até 3 anos precisam estar acompanhadas de um responsável. Spielplatz em alemão significa parque infantil.

7 de 9 Playground infantil no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação Playground infantil no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação

Puzzle Room

Esta é a atração do tipo escape room do parque. Nela, um grupo de até oito visitantes é trancado em uma sala e, para sair, tem 30 minutos para resolver um mistério, procurando pistas e resolvendo enigmas. Há três temas: roubo quase perfeito, o grande mágico e Wicca, círculo de perfeição. Cada um fica em uma sala.

8 de 9 Família em sala do Puzzle Room, no Alles Park, em Pomerode — Foto: @jaraguadosulvistadecima/Divulgação Família em sala do Puzzle Room, no Alles Park, em Pomerode — Foto: @jaraguadosulvistadecima/Divulgação

Podem participar adultos e crianças. Os menores de 12 anos precisam estar acompanhados de um responsável. Menores de 8 anos não pagam ingresso.

Bergbau

Nesta atração, crianças e adultos podem brincar de ser um minerador. Cada participante recebe uma peneira. Em uma canaleta com água corrente, os novos mineradores podem descobrir fósseis de dinossauros, pedras e corais. Não há idade mínima para participar. Bergbau significa mineração em alemão.

9 de 9 Crianças brincam na atração Bergbau, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação Crianças brincam na atração Bergbau, no Alles Park, em Pomerode — Foto: Luiz C. Kriewall Filho/Divulgação

Preços

A visitação à praça de alimentação e lojas de suvenir é gratuita . As atrações são pagas .

A assessoria do parque informou que é possível comprar os ingressos na hora, mas orienta que as entradas sejam adquiridas pelo site , já que a atração mais procurada, a vila da neve, só pode ser visitada uma vez a cada ida no Alles Park.

Podem ser comprados ingressos para cada atração. Cada uma custa a partir de R$ 20 a entrada individual , informou a assessoria. Esse tipo de ingresso é vendido apenas no parque.

A organização, porém, recomenda que os visitantes comprem o ingresso chamado combo , que dá direito a visitar a vila da neve uma vez e a ir nas demais atrações quantas vezes quiser. Além da vila da neve, estão incluídas nesta entrada a Kinderzone, Spielplatz , Espelho Espelho meu, Karussel e Fliegl . As atrações Puzzle Room e Bergbau são pagas separadamente ( veja mais abaixo ).

Os preços dos ingressos são os seguintes:

Dia de semana

Vila da neve – ingresso individual – R$ 65 Vila da neve – pacote para quatro pessoas – R$ 200 Combo individual – R$ 85 Combo para pessoas com 60 anos ou mais – R$ 60 Combo – pacote para quatro pessoas – R$ 300

Fim de semana

Vila da neve – ingresso individual – R$ 75 Vila da neve – pacote para quatro pessoas – R$ 220 Combo individual – R$ 99 Combo para pessoas com 60 anos ou mais – R$ 65 Combo – pacote para quatro pessoas – R$ 330

Puzzle Room

Cada sala custa R$ 42 a entrada. Menores de 8 anos não pagam ingresso.

Bergbau

O pacote com material custa R$ 25.

Estacionamento

Quem quiser estacionar no parque paga R$ 25 por até quatro horas. Depois disso, será cobrado R$ 5 por hora adicional, até o limite de R$ 50 a diária.

