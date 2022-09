Entornointeligente.com /

Conheça a nova regra do debate da Globo com candidatos à Presidência Debate vai ao ar após a novela 'Pantanal'. Participam os candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Felipe D'Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB). Por g1 — São Paulo

29/09/2022 17h08 Atualizado 29/09/2022

1 de 1 Presidenciáveis participam hoje do último debate — Foto: Estadão Conteúdo Presidenciáveis participam hoje do último debate — Foto: Estadão Conteúdo

O debate da Globo com os candidatos à Presidência da República deste ano tem uma nova regra em relação aos debates realizados em anos anteriores: os candidatos poderão dividir o tempo de resposta e réplica . Serão três minutos, que podem ser usados da forma como o candidato preferir.

Se usar apenas 20 segundos na resposta, por exemplo, poderá usar 2 minutos e 40 segundos na tréplica. O cronômetro é parado assim que o candidato sinalizar que terminou de responder à pergunta do outro candidato. Ainda como exemplo, se o candidato usar dois minutos e 30 segundos na resposta, terá 30 segundos para a tréplica. Para as perguntas, os candidatos continuam tendo 30 segundos, além de um minuto para a réplica.

Como assistir

A Globo transmite o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (29). O debate, mediado por William Bonner, vai ao ar depois da novela «Pantanal». Você pode acompanhar o debate ao vivo pelo g1 (neste link) , na TV Globo e no Globoplay .

Quem participa

Participam do debate os candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Felipe D’Ávila (NOVO), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB). Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

Posicionamento

O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por ordem alfabética do primeiro nome. Da esquerda para a direita, estarão: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D’Ávila (NOVO), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Blocos

O debate terá quatro blocos : o primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

Perguntas

As perguntas , em ordem sorteada previamente, serão feitas sempre de candidato para candidato . Um candidato pergunta para outro de sua livre escolha, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco.

No bloco de temas determinados, a mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna, antes das perguntas, o tema que deverá ser abordado.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 acontece neste domingo (2). Nesta primeira etapa, os eleitores devem votar para deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, senador, governador e presidente da República.

Os cargos de governador e presidente são os únicos que podem ser definidos em dois turnos.

Lula lidera as pesquisas Ipec e Datafolha de intenção de voto. Em segundo lugar está Bolsonaro, atual presidente e que tenta a reeleição.

