A proposta de alteração dos estatutos apresentada pelo líder do CDS, que prevê o fim das correntes de opinião internas e a criação de novos órgãos, foi aprovada por 93% dos congressistas. Os centristas estão reunidos em congresso, em Aveiro, para discutir os estatutos do partido, um compromisso de Nuno Melo eleito presidente do CDS em Abril passado.

LINK ORIGINAL: Publico

