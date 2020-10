Outubro Rosa: lives, exames e consultas médicas gratuitas estão na programação

Entornointeligente.com /

RIO – Todos os anos, o Cristo Redentor muda de cor por uma boa causa: o movimento que ficou conhecido como Outubro Rosa. A campanha, que teve início nos anos 1990, nos Estados Unidos, tem engajado cada vez mais pessoas e empresas com o objetivo principal de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre suas madrinhas está a atriz Ana Furtado.

A Fundação Laço Rosa iluminou o cartão-postal carioca no primeiro dia deste mês, mas a programação especial continua até o dia 31, com uma programação on-line que vai movimentar as redes da Laço Rosa no mês de outubro com conteúdos diversos, como entretenimento, medicina e informações sobre direitos das pacientes. As lives no canal do YouTube da instituição serão sempre das 17h às 18h. Na quinta-feira, o assunto será câncer de mama metastático. No dia 22, câncer de mama, sexualidade e fertilidade. No dia 23, câncer de mama e a comunidade LGBT.

Marcelle Medeiros, presidente da Fundação Laço Rosa, diz que a pandemia escancarou a fratura exposta da saúde brasileira e acordou a sociedade para a importância do terceiro setor no dia a dia do país.

— Nunca antes na História do Brasil tivemos tantas doações ajudando as pontas mais vulneráveis, e este é um movimento que não tem mais volta. Doar precisa estar na cultura da população porque vimos que doar salva. Por isso, convidamos todos os que puderem para contribuir e arrastar outras pessoas pelo exemplo. Também lançamos o “selo rosa” para as empresas comprometidas com a Laço Rosa. O câncer não vai esperar a Covid-19 passar, e os números, que já eram feios, agora são mais alarmantes. Mais do que nunca, é urgente que todos ajudem — alerta.

PUBLICIDADE Para colaborar com o Outubro Rosa, a Clínica Felippe Mattoso e o Labs a+, marcas do Grupo Fleury, firmaram parcerias com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Instituto Rogerio Steinberg, a Santa Casa da Misericórdia, o Instituto Mario Kroeff, o Hospital da Lagoa e o Hospital da Gamboa. A clínica e o laboratório vão realizar exames de ultrassonografia das mamas e mamografias nas pacientes encaminhadas diretamente por essas instituições

Já o Instituto Embelleze criou um site exclusivo para fazer atendimentos por telemedicina. As consultas serão realizadas entre os dias 12 e 31 deste mês e deverão ser agendadas com antecedência pelo site http://www.institutoembelleze.com. Serão 24 atendimentos por dia, entre 10h e 18h, totalizando um total de 360 mulheres atendidas no mês. Todas as consultas serão confirmadas com 24 horas de antecedência. No mesmo contato serão passadas as informações e recomendações necessárias. Haverá uma nova confirmação, no dia do agendamento, 20 minutos antes do atendimento, via WhatsApp. Caso não haja retorno por parte do paciente na primeira confirmação, o horário voltará a ficar livre para agendamento no site

A Dermage, de dermocosméticos, vai reverter parte das vendas do sérum anti-idade Collagen Age, no site e nas lojas físicas, para a Fundação do Câncer, instituição sem fins lucrativos

PUBLICIDADE Para estimular a importância deste exame, a clínica Juliana Piquet, no Leblon, dará 12% de desconto em todos os tratamentos a pacientes com mais de 40 anos que apresentarem exames de mamografia em dia

