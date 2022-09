Congreso: Waldemar Cerrón no ve argumentos para censurar a ministro Huerta

Entornointeligente.com /

«No encuentro argumento necesario para censura al ministro (Willy Huerta). No hay un argumento, eso simplemente debe llevarse a investigación y debe sancionarse a quien corresponda», manifestó Cerrón a los medios de prensa. Tras participar en la sesión solemne por el bicentenario del Congreso, indicó que un grupo del Parlamento continuará con más censuras y que por esta razón «nuestro país y la población, no nos ve con buenos ojos». «Porque se pueden promover censuras pero como congresista también tenemos la tarea de legislar, tenemos que promover y aprobar leyes», explicó. Lea también: Presidente del Congreso: reto del bicentenario es acercarnos más al ciudadano En ese sentido, sostuvo que están en camino varios proyectos importantes que no se ven en el pleno, por lo que es necesario que el Congreso se revitalice de alguna manera. Como se recuerda, en la víspera parlamentarios de diversas bancadas de presentaron una moción de censura en contra del ministro del Interior, Willy Huerta, arguyendo «una falta de idoneidad para el ejercicio del cargo». En otro momento, Cerrón consideró que los congresistas deben comprometerse con el desarrollo del país, por lo señaló la necesidad de promover el consenso, así como articular una armonía entre todas las agrupaciones parlamentarias. «Pero también pedirle a muchos colegas que si bien dicen que no están haciendo obstrucción (al Ejecutivo), en realidad sí lo están haciendo, cuando no hay criterio para citar a un ministro sabiendo que luego van a presentar una censura en su contra», refirió. (FIN) JCC/VVS Más en Andina: ?? El presidente Pedro Castillo saludó hoy al Congreso de la República y ratificó el compromiso de trabajar juntos. https://t.co/cBIYvjILNS pic.twitter.com/803JyS81kQ

