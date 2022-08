Congreso presentará ante el TC demanda competencial y medida cautelar

Entornointeligente.com /

Durante el debate, congresistas como Waldemar Cerrón (PL), Rosangella Barbarán (FP), Alejandro Aguinaga (FP), Edgar Tello (BM), Alejandro Muñante (RP), Elvis Vergara (AP), entre otros, se pronunciaron a favor de presentar la demanda competencial y la medida cautelar al considerar que se debe defender el fuero parlamentario y las funciones exclusivas y excluyentes del Parlamento. [Lea también: Presentan proyecto para que congresistas investigados no presidan comisiones ] «Hay que defender el trabajo que realiza el Congreso, no se puede permitir que, a través de medidas cautelares, se obstruya nuestra labor. La demanda competencial permitirá dilucidar nuestras competencias y eso es saludable, no se puede permitir la instrumentalización del Poder Judicial», refirió el congresista Cerrón. El congresista Vergara, en tanto, recordó que el Congreso cumplió con la primera resolución del Poder Judicial en relación a la acción de amparo y la medida cautelar presentadas por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, un segundo fallo amplió los alcances de la resolución a la nueva comisión para elegir al defensor del pueblo y obstaculiza esta labor. Alejandro Muñante, por su parte, sostuvo que la resolución del Poder Judicial desconoce preceptos constitucionales como el que señala que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, por lo que corresponde que el TC dilucide las competencias del Poder Judicial para que no siga interfiriendo en las funciones del Parlamento. Una posición contraria argumentó la congresista Ruth Luque (CD), quien indicó que la resolución del Poder Judicial no limita las funciones del Congreso, sino que observa el incumplimiento de principios como la transparencia, la publicidad y la participación ciudadana en la elección del defensor del pueblo. El congresista Alex Paredes (PL), a su vez, precisó que la resolución del Poder Judicial no objeta la competencia del Congreso de elegir al defensor del pueblo, sino que advierte que el proceso está viciado y debe corregirse. De otro lado, la presidenta del Congreso, Lady Camones, dio cuenta al pleno de la moción N° 3633, que propone interpelar al ministro de Transporte, Geiner Alvarado. Indicó que, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la referida moción. (FIN) FHG/JCR Más en Andina: La Junta Nacional de Justicia ( @JNJPeru ) dispuso la destitución del juez Antenor Jorge Aliaga, magistrado de la Corte Superior de Ayacucho, por pedir dinero y solicitar y aceptar dádivas a cambio de favorecer a una litigante https://t.co/g1fKpchLJU pic.twitter.com/MkgKfKlIyB

