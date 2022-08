Congreso: Pleno envía a comisiones autógrafa que modifica la Ley Forestal

Entornointeligente.com /

La cuestión previa de la congresista Silvana Robles (PL) para que la autógrafa observada vuelva a la Comisión Agraria como comisión principal, fue aprobada con 87 votos a favor; en tanto, la cuestión previa de la congresista Margot Palacios (PL) para que vaya a la Comisión de Pueblos Indígenas, se aprobó con 57 votos a favor. La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de agosto de 2022, acordó exonerar del dictamen de la Comisión Agraria la observación de la autógrafa y ampliar la agenda del pleno para incorporar una insistencia de la norma. Durante el debate, la congresista Kelly Portalatino (PL) indicó que su bancada no respaldará esta modificación, el congresista Jorge Marticorena (PB) sostuvo que el envío a comisiones permitirá un mayor debate técnico y la congresista Susel Paredes (ID) refirió que esta modificación legalizará las extensiones de tierra que se han convertido en agricultura en la Amazonia y alentará la destrucción de los bosques. [Lea también: Presidentes de la CAN hacen llamado a la paz y solución del conflicto en Ucrania ] En tanto, el congresista Ernesto Bustamante (FP), consideró como error haber exonerado de un dictamen en la Comisión Agraria, la congresista Ruth Luque (CD-JP) sostuvo que el dictamen intenta cambiar la zonificación forestal, entregándole esa competencia, hoy en el Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura. La congresista Nilza Chacón Trujillo (FP) presidenta de la Comisión Agraria, por su parte, precisó que la autógrafa define una línea de corte entre agricultura en actividad en la Amazonia y los nuevos proyectos agrarios que deben cumplir con la Ley Forestal vigente; en tanto, la congresista Elizabeth Medina (BM), manifestó que este dictamen hace respetar el derecho de los agricultores y busca una zonificación real y no satelital de la Amazonia. (FIN) FHG/JCR Más en Andina: #Elecciones2022 @ONPE_oficial comenzó impresión de las actas electorales para comicios del 2 de octubre. https://t.co/oZtEkmDikU pic.twitter.com/bJ5H5RjiwC

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 29, 2022 Publicado: 29/8/2022 Noticias Relacionadas Jefe del Gabinete hace llamado al Congreso a trabajar juntos por el Perú Congreso: Ejecutivo sustentará proyecto de presupuesto 2023 el viernes 2 de setiembre Congreso: se inicia sesión plenaria Congreso aprueba moción de interpelación contra el ministro Geiner Alvarado Congreso: pleno aprueba insistencia de ley para ascender a personal PNP asimilado Congreso: Pleno envía a comisiones autógrafa que modifica la Ley Forestal

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com