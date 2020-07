Congreso perdió oportunidad de resolver inmunidad parlamentaria, afirman

Entornointeligente.com /

En la víspera, el pleno virtual del Congreso aprobó con 82 votos el dictamen procedente de la Comisión de Constitución, por lo que ahora necesitará de un referéndum para ser ratificado. “El Congreso pierde la oportunidad de resolver este tema de una vez y sacarlo ya de agenda. Es decir, no se ha concretado todo lo que se tenía que haberse concretado en esta primera legislatura”, dijo a la Agencia Andina. En ese sentido, manifestó que si bien se avanzó mucho en la Comisión de Constitución, por ejemplo, en el caso de la eliminación de la inmunidad parlamentaria se aprobó por casi todas las bancadas pero “no se lograron los votos en el pleno”. Lea también: [ Congreso: Solicitan reconsiderar votación sobre eliminación de inmunidad parlamentaria ] “Es una pena que no se hayan alcanzando los votos, faltaron cinco votos, esto hubiera dejado expedito para una segunda votación a partir del lunes, con lo cual, este Congreso hubiera tenido el mérito de resolver este tema”, señaló. Impedimentos Sobre la decisión de no poner en agenda del pleno virtual el tema de los impedimentos para postular a las elecciones generales, precisó que esto constituye un problema mayor, debido a que al no haberse votado en esta legislatura complica su vigencia para las elecciones del 2021. “Las reformas electorales tendrían que estar aprobadas antes de fin de setiembre que es el plazo que dio el Congreso y ya no hay dos legislaturas antes de ese plazo”, aseguró. Medina consideró que salvo un acuerdo político de las bancadas parlamentarias, este tema estaría cerrado y no se aplicaría para el próximo proceso electoral. “Este es un tema que en la Comisión de Constitución también tuvo un consenso bastante bueno y es una pena que ni siquiera se haya podido debatir”, añadió. (FIN) JCC/CVC Más en Andina:

Vicente Zeballos llega a Madre de Dios para supervisar medidas frente al covid-19 ?? https://t.co/ZOtg5KkBH9 pic.twitter.com/SRgWlmAtic

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 5, 2020 Publicado: 5/7/2020 Loading…

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com