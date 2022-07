Congreso: Perú Libre anuncia presentación de lista para la Mesa Directiva

Entornointeligente.com /

El anuncio se produce un día después que Alianza para el Progreso (APP), definiera que Lady Camones será la integrante de la futura lista a la presidencia del Parlamento y que el Bloque Magisterial no descartara presentarse a este proceso de elección. «Perú Libre se presentará con la conformación de otras bancadas, a eso estamos conversando, a eso debemos llegar como todo país democrático por el bien del país y que estas Fiestas Patrias signifique una forma distinta de ver a un Congreso que viene apaleado y golpeado», manifestó. En declaraciones a los medios de comunicación, precisó que todo organismo, el Legislativo tiene «aciertos y errores» los cuales se irán mejorando «por el bien de la democracia». Lea también: [ Renovación Popular no participará en elección de mesa directiva del Congreso ] Condecoración En otro momento, justificó su presencia en la ceremonia de premiación de parte de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, a los expresidente del Parlamento, en ellos Manuel Merino, entre otras personalidades. «Soy parte de la comisión que entrega esos honores a varios personajes, además se ha condecorado a varios personajes importantes como el caso de Merino, (Pedro) Olaechea y (Luis) Galarreta es porque han sido presidentes de la Mesa Directiva», indicó. Cerrón explicó que este tipo de condecoraciones a los extitulares del Congreso era una tradición que se cortó durante la gestión de Daniel Salaverry, aunque dijo que «estar presente no significa que estuvo de acuerdo». «Estuve en un acto protocolar, no fui obligado a asistir sino que era mi función, también hay que señalar que dentro de la comisión se manifestaron a favor o en contra y hubo una decisión mayoritaria, pero no estuve de acuerdo con muchas de las condecoraciones», refirió. (FIN) JCC/CVC Más en Andina: El presidente Pedro Castillo exhortó al Congreso a dejar de lado, de una vez por todas, esta confrontación inútil, que «no le hace bien al país» https://t.co/4z43mGaCRz pic.twitter.com/YfzB2tINeK

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 Publicado: 22/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

