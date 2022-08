Congreso: legislador Esdras Medina se suma a la bancada de Somos Perú

Entornointeligente.com /

Así lo comunicó la bancada a Oficialía Mayor del Congreso mediante un oficio suscrito por su vocero, Hitler Saavedra. Previamente, el partido político Somos Perú expresó su intención de incorporar a Medina Minaya a sus filas, señalando que tienen en común valores cristianos. Lea también: [ Presidente de Ecuador vendrá a Perú a entregar presidencia de la CAN, anuncia canciller ] La carta fue compartida por el exintegrante de la bancada Renovación Popular en sus redes sociales. Tomando en cuenta los principios y valores cristianos existentes, hoy he recibido esta invitación por parte del Partido Democrático Somos Perú, donde se me invita a ser parte de su grupo parlamentario. pic.twitter.com/6G2Uq5gi3s

— Esdras Ricardo Medina Minaya (@EsdrasRicardoMe) August 9, 2022 «Agradezco tal consideración hacia mi persona, y con el fin de trabajar de manera articulada y democrática pensando en los intereses de la nación y atendiendo las necesidades de los peruanos; evaluaremos esta propuesta para sumar los esfuerzos ineludibles en bien del país», expresó Medina. (FIN) MRCA/JCR GRM Más en Andina: ? El presidente de la República, Pedro Castillo, inauguró las instalaciones del Observatorio Vulcanológico del Sur, en la región Arequipa. https://t.co/sNQyKr7pm4 pic.twitter.com/F7N5EJG7jH

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 9, 2022 Publicado: 9/8/2022

