Congreso: Derrame de crudo se debió a poca diligencia de tripulación de buque

Dicho grupo de trabajo -que tuvo facultades para investigar el derrame de crudo ocurrido el pasado 15 de enero-concluyó, entre otros alcances, que el Estado es débil para actuar frente a este tipo de contingencias y deslindó responsabilidades de funcionarios estatales y privados. Además, el informe advierte «malas prácticas de operaciones logísticas de descarga de hidrocarburos de acuerdo a la Guía Internacional de Seguridad en Buques Tanques y Terminales Petroleros; la existencia de plan de contingencias desactualizado y el incumplimiento de los convenios internacionales». Otra de las conclusiones señala que el derrame de petróleo no fue por culpa de un oleaje anómalo, sino por la utilización de tuberías averiadas durante el proceso de descarga del crudo desde el buque-tanque a la Refinería La Pampilla. Lea también: Ministro Chero: el Estado no puede ser solo un mediador frente a conflictos sociales «No hubo válvulas de conexión automática. No se realizaron análisis de riesgo, como lo dispone la Autoridad Portuaria Nacional. Existió poca diligencia por parte de la tripulación del buque-tanque y de sus autoridades», dice el informe leído por la congresista Margot antes de la votación. Respecto al impacto del daño ambiental se menciona la existencia de 66 zonas con presencia de hidrocarburos de petróleo (46 playas, la afectación a la Reserva Nacional de Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras así como la zona reservada de Ancón), entre otros alcances. El informe final fue aprobado con seis votos a favor, tres abstenciones y uno en contra. El siguiente paso es que este documento sea puesto a consideración de la representación nacional reunida en una próxima sesión plenaria. También se aprobó el levantamiento de las reservas de las sesiones realizadas y de los informes que serán elevados a las instancias del Congreso. (FIN) NDP/RMCH/FGM Más en Andina ?? El presidente Pedro Castillo, acompañado de la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, retornó hoy a la ciudad de Lima tras participar de forma exitosa en la IX Cumbre de las Américas. https://t.co/IvXcxd3X0S pic.twitter.com/cx02zzi6Fw

