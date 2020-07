Congreso demostró una total falta de voluntad de una verdadera reforma política

Entornointeligente.com /

“Lo que se evitó hacer el sábado, porque solo faltaron cinco votos, es aplicar la excepción a la norma en el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Es decir, lograr los 87 votos para aprobar en dos legislaturas consecutivas esta reforma constitucional”, precisó. La Carta Magna, explicó, prevé que el trámite para cualquier reforma constitucional es que se aprueba con mayoría absoluta y después va a un referéndum que se debe realizar entre 60 y 90 días desde su convocatoria de acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones. ” Lo que ocurrió en el último pleno del Parlamento fue, quieras o no, un bloqueo al tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria”, declaró a la Agencia Andina. En todo caso, refirió, los legisladores debieron prever la posibilidad de dejar sin efecto ese plazo de entre 60 y 90 días que establece la Ley Orgánica de Elecciones y acordar que se vote este referéndum con las elecciones generales del 2021. “Así [esa eliminación], entraría en vigor, obviamente, con las nuevas autoridades electas en abril del próximo año, pero en el Legislativo están entrampando todo y eso está mal”, aseveró. Lea también: [ Congreso: Solicitan reconsiderar votación sobre eliminación de inmunidad parlamentaria ] Sentenciados Además, recordó, los portavoces de las bancadas se reunieron y no colocaron en agenda el proyecto de ley que está para segunda votación y que señala que los sentenciados en primera instancia no pueden postular a un cargo de elección popular. Es la modificación de los artículos 34 y 39 de la Constitución, agregó. “En consecuencia, este tema que es importantísimo y que debería estar aprobado antes del 17 de julio, fecha en la que el Presidente de la República debe convocar las elecciones como plazo máximo, 270 días antes de las elecciones de abril, tampoco se ha visto”. Lea también: [ Wagner: Congreso ha decepcionado a la ciudadanía con inmunidad parlamentaria ] Tello analizó que esta actitud escondería las intenciones de más de un congresista de pretender postular en el próximo proceso o que existiría gente en los partidos que quiere candidatear y figura con sentencias en primera instancia. “Eso nos genera un problema porque después vemos que salen electos y ahí aplican la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, para tratar de protegerse”, expresó. El miembro del IPDE lamentó que se presente “una total falta de voluntad política del Parlamento de querer emprender cambios reales y hacer una reforma política. No quieren una reforma política”. Paridad y alternancia Tello cuestionó también que, por un lado, el Congreso no desee eliminar el voto preferencial y por otro apruebe una paridad y alternancia que no servirá en la práctica, porque al final vamos a tener más hombres electos que mujeres. “La paridad y alternancia busca corregir la exclusión que el elector peruano hace de la mujer en la política. Sin embargo, al no eliminarse el voto preferencial el ciudadano seguirá con la mala costumbre de votar más por varones, porque es machista, sea elector o electora”, puntualizó. (FIN) PBQ/CVC JRA Más en Andina: Piden convocar a pleno extraordinario para debatir impedimentos a cargos públicos https://t.co/lsTbHeFEMs Frente amplio solicita a Presidente del Congreso citar mañana domingo, informó su vocero, Lenin Checco. pic.twitter.com/mWJQLzLvap

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 5, 2020 Publicado: 5/7/2020 Loading…

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com