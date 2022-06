Congreso: Comisión de Ética no blinda a nadie, afirma presidenta

Entornointeligente.com /

Fue al responder una consulta sobre la investigación al grupo de congresistas de Acción Popular conocido como Los Niños. Al respecto, recordó, se inició un proceso de indagación que debe durar un promedio de 20 días, pasando a un siguiente paso si el pleno de la comisión lo decide. «Nosotros vamos a seguir con todos los procedimientos como corresponde y además, es necesario indicar que nosotros no estamos blindando a nadie», aseguró en declaraciones a Canal N. En ese sentido, precisó que la comisión también investigó el caso de dos legisladores de Acción Popular; Jorge Ancachi y Kike Alva e indicó que ser colerrigionario de un partido u otro, queda al margen de la labor legislativa. «No se trata de integrar una misma bancada sino mostrar un grado de responsabilidad», señaló en referencia a su militancia en Acción Popular. También lea: [ Congreso: investigación a Los Niños en Ética será individual y no grupal ] «Cualquier congresista podría haber asumido esta comisión, pues aquí tienes que demostrar no solo personalidad sino coherencia con tu accionar y hay que ser transparentes con todos y esperamos no fallar en las decisiones que tomemos», agregó. En cuanto al impedimento de salida dispuesto por el Ministerio Público contra este grupo de congresistas, señaló que serán respetuosos de esta decisión, así como cualquier otra que tome en adelante. Como se recuerda, el grupo denominado Los Niños lo integran Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza, este último vocero de la bancada Acción Popular. Sobre la difusión de un par de audios donde se escucha a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, respecto a un posible proceso de vacancia presidencial, dijo que la titular del Parlamento debería dar su propia versión y que este hecho sería «una cortina de humo». (FIN) JCC/CVC Más en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó a EE.UU para participar en la IX Cumbre de las Américas. ?? https://t.co/2jfMY89JHp pic.twitter.com/Tj9ynKSXOj

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 8, 2022 Publicado: 8/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com