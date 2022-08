Congreso: Comisión de Presupuesto verá crédito suplementario para compra de vacunas

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un proyecto de decreto supremo para autorizar la transferencia de partidas para financiar la adquisición de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a favor del Ministerio de Salud, por S/ 1,465 millones. Sin embargo, el MEF presentó al Congreso un proyecto de ley que plantea aprobar un crédito suplementario para el financiamiento de la adquisición de vacunas, en el que determina en S/ 1,185 millones el presupuesto total para esta operación, es decir, S/ 280 millones menos de lo solicitado. Por otro lado, el Minsa plantea que el presupuesto se financie a cuenta de recursos ordinarios. El MEF, por su parte, propone en su proyecto que esta operación se financie mediante recursos por operaciones oficiales de crédito, es decir, endeudamiento. Lea también: [ Canciller llama a dejar de lado las polarizaciones e ideologías y vivir en tranquilidad ] La cartera de Salud sostiene que, de no contar con el presupuesto necesario, no se cumpliría los contratos suscritos con AstraZeneca, Alianza GAVI, Pfizer y Moderna. De igual modo, informó que, de no aprobarse este crédito suplementario, no se podría cumplir con el esquema de vacunación contra la covid-19 y aumentaría el riesgo de contagio y fallecimiento. Advirtió también que, de no realizarse el pago en los plazos establecidos en los acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios, generaría una posible resolución o aplicación de penalidad. El presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez, señaló que la invitación a los dos ministros a la sesión del miércoles, a las 8:00 horas, obedece a la necesidad de aclarar estos puntos y dar la celeridad necesaria a este requerimiento por ser de necesidad urgente. «No podemos jugar con la salud de la población. La epidemia de la covid-19 aún no ha terminado y es necesario garantizar a los peruanos acceso a las vacunas que, además, permitirá impulsar la reactivación de la economía», sostuvo el parlamentario. (FIN) NDP/MRCA/CVC Más en Andina: Titular del @midagriperu , Andrés Alencastre destaca que autógrafa que modifica Ley Forestal regrese a comisiones ?? https://t.co/ls0Q20iRS9 pic.twitter.com/c7lCgE1MN7

Publicado: 30/8/2022

