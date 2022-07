Congreso: Avanza País define candidato para Mesa Directiva

Entornointeligente.com /

«En este momento Avanza País ya tiene su representante, no voy a adelantar el nombre porque es acuerdo de bancada para mantener la reserva del caso», declaró Bazán a la prensa en el Palacio Legislativo. El parlamentario indicó que se mantienen conversaciones con otras bancadas del Congreso «del bloque democrático» y dijo esperar que al final del día tener algo concreto sobre los postulantes a la Mesa Directiva. «Se especulan muchas cosas, pero hay que mantener la calma tenemos hasta el mismo lunes en la mañana para inscribir las listas. Lo ideal es que, como lista completa se esté presentando el sábado por la noche», expresó. Lea también: JNE: este viernes se presentarán compromisos finales del Pacto Ético Electoral Bazán indicó que apuesta por una lista de oposición y en tal sentido rechazó la posibilidad de negociar con bancadas afines al oficialismo. Tenemos claro el horizonte. He dicho que tanto la doctora Echaíz como la congresista Lady Camones me parecen congresistas muy respetables. Es lo que puedo adelantar a esta hora», manifestó. El parlamentario dijo estar convencido que para el fin de semana, las bancadas de oposición llegarán a un consenso para presentar un sola lista. El Congreso de la República informó que la elección de la nueva Mesa Directiva de ese poder del Estado será este martes 26 de julio a las 10:00 horas. De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso, se estableció que el plazo de presentación de las listas de candidatos vencerá el lunes 25 a las 10:00 horas. (FIN) RMCH/JCR JRA Más en Andina El presidente Pedro Castillo dijo esperar que la próxima mesa directiva del Congreso camine junto con el Gobierno y atienda las principales necesidades del país. https://t.co/DPm9Gf1vdG pic.twitter.com/ewmqxHAHlg

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 21, 2022 Publicado: 21/7/2022

