Congreso aprueba invitar al jefe del Gabinete para este jueves 18 de agosto

La moción de orden del día 357, de autoría de la congresista Adriana Tudela (Avanza País), fue aprobada por 73 votos a favor, 38 en contra y cero abstenciones. Tras esta decisión, la presidenta del Congreso, Lady Camones, propuso que Torres Vásquez se presente ante el pleno este jueves 18 de agosto, a las 16:00 horas, planteamiento que se aprobó con 73 votos a favor, 31 en contra y 5 abstenciones. [Lea también: Congreso presentará ante el TC demanda competencial y medida cautelar ] Al sustentar la moción de orden del día, la congresista Tudela argumentó su pedido de invitación al jefe del Gabinete Ministerial señalando que en una democracia real la oposición debe existir sin ser amenazada y que el Congreso debe ser el contrapeso para superar la crisis política. En ese sentido, solicitó que, en el plazo más breve, Torres Vásquez se presente ante el Parlamento para explicar sus declaraciones que, según dijo, llaman a la violencia. Parlamentarios del Bloque Magisterial y de Perú Libre se mostraron en desacuerdo con la invitación y pidieron que el Poder Ejecutivo y el Parlamento trabajen en conjunto por el bien del país. «El pueblo está cansado de enfrentamientos, el Parlamento tiene la facultad de citar a los ministros, pero no polaricemos; llamamos a la unidad y a trabajar juntos por todos los compromisos que los peruanos esperan», sostuvo el congresista Edgard Tello (BM). El congresista Pedro Martínez (AP), por su parte, pidió al Congreso que, por amor al pueblo, se olvide los enfrentamientos con el Poder Ejecutivo y que no se pierda un año más en ofensas que no llevan a solucionar los problemas del país. En tanto, Kelly Portalatino (PL), sostuvo que no se puede restringir la movilización de las organizaciones sociales, un derecho que se encuentra garantizado en la Constitución. «Hacen marcha por la vacancia, pero cuando las organizaciones quieren ejercer su derecho, se les restringe. Hay que ser demócratas y respetar todas las posiciones», afirmó. [Lea también: Gobierno transfirió cerca de S/ 4,200 millones para obras de reconstrucción ] En tanto, el congresista Alejandro Soto (APP) señaló que el jefe del Gabinete Ministerial es el vocero del gobierno, por tanto, corresponde que acuda al Parlamento para explicar el sentido de sus declaraciones. «No se puede permitir que se llame a cerrar el Congreso, hay cero autocrítica del gobierno, por el contrario, hay victimización. Hay que defender las instituciones, la democracia y el fuero parlamentario», sostuvo Alejandro Cavero (Avanza País). Flor Pablo (ID) consideró que la invitación al jefe del Gabinete Ministerial permitirá también conocer cómo se van a atender las expectativas que generan en la población y la seguridad que se está desplegando para los desplazamientos de las organizaciones que llegan a Palacio de Gobierno. (FIN) FHG/JCR Más en Andina: La Junta Nacional de Justicia ( @JNJPeru ) dispuso la destitución del juez Antenor Jorge Aliaga, magistrado de la Corte Superior de Ayacucho, por pedir dinero y solicitar y aceptar dádivas a cambio de favorecer a una litigante https://t.co/g1fKpchLJU pic.twitter.com/MkgKfKlIyB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 Publicado: 16/8/2022

