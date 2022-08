Congreso: Alva tuvo incidente con congresista Isabel Cortez y ofrece disculpas

Entornointeligente.com /

Dicha sesión fue suspendida por la titular del Congreso, Lady Camones, tras una serie de incidentes producidos tras la intervención de la parlamentaria Norma Yarrow (Avanza País), que en su discurso dijo frases consideradas ofensivas para los integrantes de otras bancadas. «Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien», escribió la expresidenta del Legislativo. Hace unos momentos tuve una reacción inadecuada con la congresista Isabel Cortez en el Hemiciclo del Congreso. Quiero pedir disculpas públicas a ella y todo el país. No estuve bien.

— Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) August 11, 2022 Asimismo, la bancada de Acción Popular expresó a través de su cuenta de Twitter que «no avalará ningún tipo de violencia». Además, pide disculpas disculpas públicas a la congresista Isabel Cortez «por el incidente acontecido en el hemiciclo». Por su parte, la legisladora Cortez señaló que junto a su bancada está presentando un oficio para denunciar ante la Comisión de Ética Parlamentaria a Alva por la agresión que sufrió. «Junto con mi bancada estoy presentando oficio para denunciar ante ética a la señora Maricarmen Alva por la agresión a mi persona que es, a la vez, contra toda mujer trabajadora de nuestro país. La prepotencia y violencia de la élite de nuestro país no debe gozar más de impunidad», expresó en su cuenta de Twitter. Precisó, además, que Alva «siempre tiene ese tipo de reacciones» y que ella estuvo cerca del congresista Wilson Soto porque estaba un poco alterado y para solidarizarse con él. Está agresión me recuerda que diariamente mis compañeras de limpieza pública ( @SITOBUR ) y obreras municipales ( @SitomunLima ) son violentadas en sus derechos y sufren discriminacion laboral por la gestión de Miguel Romero Sotelo, alcalde @MuniLima que desacata leyes y sentencias.

— Isabel Cortez (@chabelitacongre) August 11, 2022 «(Alva)Me dijo que me fuera de allí y no me metiera en su bancada, pero le dije que no tengo porque irme y tengo derecho de acercarme y estar donde el Congreso me necesita y ahí ella pierde los papeles», dijo. Tras la reanudación de la sesión, la presidenta del Congreso, Lady Camones, indicó que la Mesa Directiva rechaza todo tipo de actos de violencia y pidió respeto para todos y cada uno de los parlamentarios. En tanto, el vocero de Cambio Democrático, Edgar Reymundo, anunció que presentarán una denuncia a la Comisión de Ética Parlamentaria en contra María del Carmen Alva, pidiendo «la máxima sanción». «Se trató de un hecho evidente que se ha presentado en el pleno del Congreso y le damos el total respaldo a la congresista Isabel Cortez», refirió. Presentaremos denuncia a la Comisión d Ética Parlamentaria por infracción al código d ética exigiendo la máxima sanción por evidente agresión física a la congresista Isabel Cortez por parte de María Del Carmen Alva. Respaldamos a @chabelitacongre y rechazamos este acto. pic.twitter.com/XOsK1nJ3aQ

— Bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú (@BancadaCD_JP) August 11, 2022 (FIN) JCC/CVC Más en Andina: ?? El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el actual viceministro del sector, Luis Enrique Chávez Basagoitia, fue designado como representante permanente del Perú ante la ONU. https://t.co/1bZEdExoW4 pic.twitter.com/0dMhXF6b5b

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 11, 2022 Publicado: 11/8/2022

