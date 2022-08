Congresistas López, Vergara y Mori desconocen acuerdo de expulsión tomado en plenario

Entornointeligente.com /

Dicho acuerdo fue firmado por el secretario general Edmundo del Águila, y además de López, Vergara y Mori dispone la expulsión de sus colegas de bancada Darwin Espinoza Vargas, Jorge Flores Ancachi y Raúl Felipe Doroteo Carbajo. «No tengo por qué ser expulsado, el señor (Del Águila) según el ROP (Registro de Organizaciones Políticas del JNE) no es ni secretario general y nada de lo que se parezca, entonces ese tipo de usurpación linda con lo ilegal y yo procederé legalmente, tanto en el tema del partido como a escala nacional», indicó Ilich López. En ese sentido indicó que este tipo de medidas usurpando funciones como autoridad en Acción Popular genera «un grave problema» para el partido. Asimismo precisó que la bancada acciopopulista fue responsable durante este primer año de gestión y pidió que revisen sus votaciones efectuadas ante el pleno del Congreso. Lea también: [ Acción Popular expulsa a congresistas denominados los Niños ] «Si analizan mis votaciones verán que marcamos una distancia con el Gobierno, nos quieren matar a ‘articulazos’, he ido a responder a la Fiscalía y Karelim López y Zamir Villaverde no fueron, yo fui puntualmente, pero ellos no, cuando nosotros somos transparentes», agregó. Por su parte, Elvis Vergara precisó que Edmundo del Águila cometió un error al firmar un documento determinando su expulsión cuando aún no está reconocido como secretario general del partido, y que lo habría hecho «por presión de algunas personas». «La bancada de Acción Popular no tiene nada que ver con el tema partidario, mientras el partido está en proceso de institucionalización se debe respetar nuestro trabajo», señaló Vergara, quien sostuvo que mientras no haya un documento con un peso legal no podrá opinar sobre una posible expulsión. Por último, agregó que el pleno del Congreso debería negarle el permiso al presidente de la República, Pedro Castillo, para que pueda acudir a la transmisión de mando presidencial de Arequipa, porque es importante que ante la coyuntura actual permanezca en el país. En la misma línea el congresista Juan Carlos Mori sostuvo que Edmundo del Águila no es secretario general nacional de AP, de acuerdo con las resoluciones del actual comité nacional electoral y la información del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, por lo cual, advirtió, dicha persona estaría incurriendo en el delito de usurpación de funciones. «El plenario nacional, de acuerdo al artículo 85 del estatuto de Acción Popular, no tiene las atribuciones ni facultades para expulsar a ningún militante», señaló Mori, quien consideró que su supuesta expulsión partidaria es engañosa, carente de legalidad y solo busca sorprender a la opinión pública. Por último, el parlamentario exhortó a la Fiscalía de la Nación a tener celeridad en el proceso de indagación preliminar sobre las falsas denuncias en su contra. (FIN) JCC/CVC GRM Más en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que mañana viernes juramentará el nuevo Gabinete Ministerial, en Palacio de Gobierno. https://t.co/bjacnMIO60 pic.twitter.com/I8KaTNENpr

