Congresistas de Fuerza Popular se contradicen tras declaraciones de Mercedes Aráoz

Tras la denuncia de la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta , al presidente del Congreso, Daniel Salavarry, por agredirla verbalmente, la congresista de Peruanos Por el Kambio, Mercedes Aráoz , recomendó a los parlamentarios evitar situaciones que linden con el "espectáculo".

Ante estas declaraciones, los legisladores de Fuerza Popular, César Segura y Milagros Salazar brindaron su opinión a Correo , al respecto de la “recomendación” de Aráoz.

La parlamentaria Milagros Salazar señaló que es ” una lástima que la vicepresidenta del Perú tenga ese tipo de comentarios “.

“Se puede evidenciar que lamentablemente [….] en el caso Karina Beteta de Fuerza Popular , se le desacredita, se le dice que es un espectáculo, entonces ese es el doble discurso, la doble moral de las personas y es una lástima que la vicepresidenta del Perú tenga ese tipo de comentarios” , manifestó Salazar.

Asimismo, indicó de lamentable la situación propiciada por Daniel Salaverry. ” Yo creo que ellos deberían sentarse a conversar, pedir las disculpas correspondientes para arreglar este problema y solucionarlo, porque no puede ser que el presidente, siendo embestidura del Congreso, este respondiendo a través de un Twitte. Esa acción desmerece esta situación” , agregó.

De igual modo, indicó que como bancada respaldan la denuncia que Karina Beteta ha presentado. “En su momento deberá presentar sus argumentos para analizar luego la responsabilidad” , agregó.

Por su parte, el congresista César Segura señaló que “es lamentable que sucedan estas cosas” pero indicó que no se debería ” estar abocandosé a escándalos cuando hay tantas cosas por legislar en el Congreso “.

“Yo creo que deben solucionar, sí, deben solucionar ese impase, no es un mal momento. Yo no estoy de acuerdo con maltratos, no estoy de acuerdo con insultos pero no deberíamos estar abocándonos a este tipo de cosas” , sostuvo.

Asimismo, precisó que se debería evitar que este tipo de cosas lleguen a hacer escándalos. “S i alguien cometió un error, hubo un exabrupto, un exceso, debemos solucionarlo, pero debemos evitar que este tipo de cosas lleguen a hacer escándalos que lo único que perjudican es a la institución y por último, estamos distanciandanos mucho de temas tan importantes para el país, si hay algo que investigar que se investigue pero no nos aboquemos a este tipo de cosas y no nos distraigamos de la función principal que es fiscalizar y legislar”.

LINK ORIGINAL: Diario Correo

