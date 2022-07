Congresistas de diversas bancadas se pronuncian tras Mensaje a la Nación

Entornointeligente.com /

La legisladora Norma Yarrow, de la bancada Avanza País, señaló que esperaba anuncios con respecto a cambios al Gabinete, algún mea culpa o unas disculpas a las Fuerzas Armadas. Asimismo, cuestionó que no se haya presentado algún proyecto de ley sobre la reforma agraria. Por su parte, Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, criticó que solo se haya dado una lectura de cifras, en lugar de haber traído alguna propuesta concreta. Señaló que los incidentes al final del discurso fueron una expresión de «rechazo ante lo que es este Gobierno». En tanto, la legisladora Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, destacó el anuncio de mejorar los montos que reciben los pensionistas y consideró acertado el anuncio de mantener la segunda reforma agraria iniciada por el Gobierno. Asimismo, pidió disculpas a la ciudadanía por los invidentes ocurridos al término del mensaje del mandatario. Lea también: [ MP investigará denuncia por violación que implica a congresista Freddy Díaz ] El congresista Luis Aragón, de la bancada Acción Popular, sostuvo en cambio que le preocupa lo «poco o nada» que se ha hecho sobre el tema de la segunda reforma agraria. Consideró que el Ejecutivo debió presentar un proyecto de ley al respecto, estableciendo aspectos concretos de dicha política. Rosio Torres, congresista por Alianza Para el Progreso (APP), sostuvo que esperaba un mensaje más sustancial en salud y agricultura ante la crisis alimentaria, así como la aclaración de denuncias por corrupción. «Se habló de grandes obras, pero falta más conectividad en la Amazonía», señaló la parlamentaria por Loreto. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el jefe de Estado debió hacer un mensaje dirigido a la situación actual, con propuestas concretas para trabajo entre Ejecutivo y legislativo. «Fue el mensaje de un primer ministro, no de un presidente», opinó. Por su parte, Guido Bellido, parlamentario por Perú Libre, resaltó que en el mensaje del presidente Castillo se hayan hecho anuncios importantes para trabajadores de la educación y del sector salud. «Además ha mencionado que el lote 192 va a ser íntegramente operado por Petroperú, para nosotros eso es una gran satisfacción», declaró. El legislador Wilmar Elera, de la bancada Somos Perú, dijo que esperaba anuncios concretos en el tema de seguridad ciudadana, como por ejemplo el inicio de un plan de acción o inversiones para la compra de vehículos para la Policía. Asimismo, lamentó que no se haya hablado de hospitales de alta complejidad para su región, Piura, y otras. A su vez, la congresista no agrupada Susel Paredes sostuvo que realizará la verificación de la información proporcionada en el mensaje presidencial, señalando que denunciará aquellos datos que se hayan presentado como mejoras y no lo son. (FIN) MRCA/CVC Más en Andina: #MensajeALaNación ?? El presidente Pedro Castillo instó al Congreso a batallar juntos por el bien del país. https://t.co/wu0XiHtg4l pic.twitter.com/N6FC8oeQkr

