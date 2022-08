Congresista Wilmar Elera renuncia a la tercera vicepresidencia del Parlamento

Entornointeligente.com /

«Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle mi renuncia a la tercera vicepresidencia en la Mesa Directiva de este Congreso de la República, para la que fui electo válidamente en elecciones parlamentarias el pasado 26 de julio del año en curso», señaló en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Lady Camones. El congresista Elera indicó que no está de acuerdo y no acepta la sentencia emitida por el Poder Judicial en su contra, por lo que impugnará la decisión acorde a lo señalado en la Constitución del país. «En ejercicio de mi derecho a la pluralidad de instancia previsto en el artículo 139° inciso 6 de la Constitución Política del Perú, estaré impugnado en su oportunidad, seguro y con la convicción que una segunda instancia con mayor merituación de los hechos y mejor valorización de la prueba aportada, me absolverá de toda responsabilidad», sentenció. También lea: [ Poder Judicial: sentencian a seis años de prisión a congresista Wilmar Elera ] Asimismo, recalcó que la condena en su contra no es de sentencia firme y que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la República y al Tribunal Constitucional en la defensa de sus derechos fundamentales. Sentencia contra el congresista El juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez, sentenció al congresista Wilmar Elera a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada. En un adelanto de fallo, el juez Soto Cortez sentenció al congresista Elera por hechos que se remontan al 2012 y que tienen que ver con su participación como supervisor de la obra «Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa-Ayabaca-Piura». La lectura integral de la sentencia está prevista para el próximo 11 de agosto del presente año cuando el juez especializado expondrá los argumentos que sustentan su decisión. (FIN) GSR/JCR Más en Andina: «Aquí no se va blindar a nadie», señaló la presidenta del Congreso, Lady Camones https://t.co/htNgauFQra También reafirmó su compromiso de luchar frontalmente contra la violencia hacia las mujeres y los niños. pic.twitter.com/DQ20Oevgcy

