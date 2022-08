Congresista Wilmar Elera impugnará sentencia de 6 años de cárcel

Entornointeligente.com /

En un comunicado refiere que «el Poder Judicial ha emitido una sentencia condenatoria contra mi persona, por mi participación en la labor de supervisión de [la obra] ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa-Ayabaca-Piura'». ?? Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/VBLXPManlx

— Wilmar Elera García (@WilmarEleraG) August 12, 2022 «Siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones, sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento, mi defensa legal interpondrá los recursos de ley, con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el juez de primera instancia, pues tengo la confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional», señala. Lea también: PJ ordena captura e internamiento del congresista Wilmar Elera Agrega: «Mantengo mi condición de congresista de la República mientras no haya sentencia firme que me condene. Esto en atención a lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento del Congreso». El juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortez, ordenó este jueves la ubicación, captura e internamiento en un penal del legislador Elera García. ?? [ #AudienciasPJ ] Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura inicia lectura de sentencia contra el congresista Wilmar Elera García por el presunto delito de colusión agravada. ??Síguenos por: https://t.co/6ff6GBdprD

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 11, 2022 La sentencia, cuyos hechos se remontan al 2012, también alcanza a Wilder Mogollón y José Luis Cortegana como autores del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado y la municipalidad distrital de Pacaipampa. Más en Andina: El presidente Pedro Castillo se reunió hoy con los titulares de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú y la Federación de docentes Universitarios, a fin de fortalecer las políticas públicas en favor de la educación superior https://t.co/IDE9atncw5 pic.twitter.com/OlJzqfSNrG

Publicado: 11/8/2022

