Congresista Vergara estima que se presentarán tres listas para presidir la Mesa Directiva

«Dudo mucho que haya una sola lista, lo dudo mucho. Yo creo que va a haber por lo menos 2 y probablemente tres», dijo el legislador en declaraciones a la prensa desde el Congreso. El parlamentario señaló que Acción Popular no respaldará en mayoría a la lista que lidere la candidata de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones; pero existe la posibilidad de que algunos compañeros suyos voten a favor. «Es bastante difícil que la bancada de Acción Popular en bloque vote por Lady Camones. Es muy probable que vaya a tener uno u otro voto de la bancada, pero bien difícil que sea el voto mayoritario porque ella tiene una posición que a nosotros no nos parece la adecuada respecto al partido», indicó. También lea: [ Congreso: Perú Libre anuncia presentación de lista para la Mesa Directiva ] Por otro lado, Vergara adelantó que su bancada aún no decide si participará o no en la conformación de algunas de las listas, pero que ya tienen una posible candidata. «Nosotros tenemos a Marleny Portero como nuestra candidata a la mesa; sin embargo, la bancada no ha decidido si vamos a formar o no parte de una mesa porque finalmente es una opción no hacerlo, pero eso va a depender de lo que se converse y se resuelva en los próximos días», indicó. «Lo que nosotros quisiéramos, independientemente de si estemos o no en esa mesa, es que represente a todos los espacios», puntualizó. El Congreso de la República informó que la elección de la nueva Mesa Directiva de ese poder del Estado será este martes 26 de julio a las 10:00 horas. (FIN) GDS/RMCH Más Andina: El presidente Pedro Castillo exhortó al Congreso a dejar de lado, de una vez por todas, esta confrontación inútil, que «no le hace bien al país» https://t.co/4z43mGaCRz pic.twitter.com/YfzB2tINeK

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 22, 2022 Publicado: 22/7/2022

