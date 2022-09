Congresista Heidy Juárez anuncia medidas legales tras expulsión de APP

Entornointeligente.com /

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, indica que le sorprende ingratamente que se haya tomado la decisión de expulsarla «sin siquiera haberme comunicado nada previamente, mucho menos se me ha dado la posibilidad de ejercer mi legitimo derecho a hacer mis descargos». «(…) Debo precisar que soy una personal leal y transparente, que no traicionaría la confianza de quien confió en mí, por ello, adoptaré las medidas pertinentes a fin de demostrar mi inocencia, asimismo, tomaré las medidas legales que correspondan a fin de limpiar mi buen nombre», escribió. En ese sentido, reiteró su rechazo a que ella haya sido quien grabó y filtró el audio de una reunión del grupo parlamentario de APP con autoridades partidarias. A toda la opinión pública mi pronunciamiento ante las injustas acusaciones pic.twitter.com/p333r7XXYD

— Heidy Juárez (@heidyjuarezc) September 5, 2022 «Que, según el comunicado (de APP), se basa en un análisis técnico, sin indicar qué tipo de pericia se ha realizado, los métodos utilizados, ni las conclusiones a las que se arriban, análisis al cual no he tenido acceso y que oportunamente solicitaré se me haga llegar», sostuvo. De otro lado, rechazó la presunta actitud «de encubrimiento y favorecimiento» al actual Gobierno, lo que a su entender, «carece de todo sustento, toda vez que siempre me he adherido a las decisiones adoptadas democráticamente por la bancada de APP». En cuanto a su presencia en Palacio de Gobierno el día de la difusión de los audios, indicó que esta se efectuó en coordinación con el bloque parlamentario de la región Piura, con la finalidad de abordar el pedido de un hospital de alta complejidad para mejorar la deficiente atención de la salud. «A esta reunión asistieron los congresistas María Cruz Zeta Chunga, Manuel García Correa, Miguel Ciccia Vásquez y mi persona, ademas del gobernador regional de Piura, Servando García Correa», refirió. Asimismo, precisó que la asistencia a la sede del Poder Ejecutivo fue comunicada al vocero de APP y consultada a Richard Acuña, aunque no obtuvo respuesta alguna del último. Expulsión En la víspera, APP expulsó de sus filas a la congresista Juárez, tras responsabilizarse como la persona que grabó y filtró el audio de una reunión de la bancada con el presidente del partido, César Acuña y la titular del Congreso, Lady Camones. A través de una misiva indica que esta decisión es firme e irrevocable y que fue tomada tras conocerse el resultado de un análisis técnico del referido audio. (FIN) JCC Más en Andina: ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pide a autoridades actuar ante audios vinculados a titular del Congreso de la República. ?? https://t.co/f0Tz5OknlI pic.twitter.com/O34XLMMwIo

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 Publicado: 5/9/2022

