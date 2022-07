Congresista Elera: Somos Perú está comprometido en apoyar candidatura de Lady Camones

Entornointeligente.com /

Elera destacó que Camones Soriano tiene la experiencia suficiente para ser una buena presidenta del Parlamento al haber ejercido durante un año la primera vicepresidencia de este poder del Estado. «Alianza para el Progreso es un partido sólido al igual que Somos Perú, estamos comprometidos nosotros en apoyar a la bancada de Alianza para el Progreso en la candidatura que hoy se ha oficializado de Lady Camones», dijo Elera a Canal N. Sobre la posibilidad de que Renovación Popular presente la postulación de Gladys Echaíz para presidir el Parlamento, el legislador señaló que nadie duda de los pergaminos de su colega. Sin embargo, consideró que no se ve bien que haya renunciado a APP para presentar su candidatura por otra agrupación parlamentaria. Lea también: Congresista Lady Camones será la candidata de APP para presidir la Mesa Directiva En su opinión, se trataría de un acto electorero que no le va a beneficiar en su intención de suceder a María del Carmen Alva. Resaltó que su bancada, aunque solo cuenta con cinco integrantes, inclinaría la balanza a favor de la candidatura de Camones Soriano. Además no descartó que Renovación Popular se sume a una lista de consenso, de lo contrario, indicó podría repetirse la experiencia del año pasado con Jorge Montoya, cuya candidatura obtuvo solo 10 votos. El Congreso de la República oficializó hoy la convocatoria a la sesión de elección de la nueva Mesa Directiva para este martes 26 de julio desde las 10:00 horas. Las listas de candidatos se podrán presentar desde mañana, en el horario de 09.00 a 17.00 horas, hasta el lunes desde las 08.00 a las 10.00 horas. (FIN) RMCH/JCR JRA Más en Andina El presidente Pedro Castillo dijo esperar que la próxima mesa directiva del Congreso camine junto con el Gobierno y atienda las principales necesidades del país. https://t.co/DPm9Gf1vdG pic.twitter.com/ewmqxHAHlg

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 21, 2022 Publicado: 21/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com