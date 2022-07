Confusão no clássico de fevereiro vale dois jogos à porta fechada ao FC Porto

Entornointeligente.com /

O Estádio do Dragão foi interditado por dois jogos, na sequência dos acontecimentos de dia 11 de fevereiro . O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu pela pena de dois jogos à porta fechada para o FC Porto. A SAD portista foi ainda multada em mais de 25 mil euros e os assistentes de campo envolvidos em agressões a atletas do Sporting, foram suspenso durante 75 dias.

O coordenador da segurança do FC Porto foi punido com uma multa de 1530 euros, enquanto que o diretor de campo paga 918 euros, tal como o diretor de segurança. Já Matheus Reis (Sporting) foi absolvido da acusação de agressão.

Segundo o relatório do árbitro João Pinheiro, nesse jogo, elementos externos ao jogo agrediram jogadores do Sporting, sendo que «não foi possível identificar os agressores». O documento do delegado da Liga corroborou o do juiz e denunciou ainda comportamentos reprováveis de um apanha bolas que «arremessou uma garrafa de água na direção dos jogadores do Sporting» e de alguns Assistentes de Recinto Desportivo.

Subscrever Situações que foram amputadas ao organizador do evento, FC Porto, que arriscava ver o Estádio do Dragão interditado de 1 a 3 jogos, como pediu o Sporting. O CD castigou o clube nortenho com dois jogos à porta fechada.

Na sequência desse jogo, Pepe (FC Porto) e Tabata (Sporting) foram suspensos por dois jogos (cada uma) e multados em 2870 euros cada , em abril. Os dirigentes dos dois clubes também foram alvos de inquéritos. Acusado de «agressões», Luís Gonçalves, foi suspenso por 68 dias e multado em 1910 euros. Já Hugo Viana (Sporting) viu o seu processo «arquivado».

Ainda em fase de averiguações está o caso das intimidações ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, na garagem do Dragão.

