Confusão entre torcidas do Palmeiras e Coritiba é registrada no Couto Pereira, diz Demafe

12/06/2022 20h40 Atualizado 12/06/2022

1 de 1 Torcedores do Coritiba sofrem com efeito do gás de pimenta — Foto: Robson Mafra/AGIF Torcedores do Coritiba sofrem com efeito do gás de pimenta — Foto: Robson Mafra/AGIF

Uma confusão entre as torcidas do Coritiba e do Palmeiras foi registrada, neste domingo (12), durante a noite de disputa no Couto Pereira, em Curitiba , segundo a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe).

Conforme testemunhas, houve briga de torcida do lado de fora do estádio, uso de gás de pimenta e pessoas foram levadas ao hospital . Até a última atualização desta reportagem, não havia a confirmação sobre o número de feridos e a gravidade.

Segundo informações da polícia, torcedores do Palmeiras tentaram invadir a sede da Império, principal organizada ligada ao Coritiba, dando início ao tumulto.

De acordo com a transmissão do Premiere, uma briga entre as duas torcidas fora do estádio motivou o uso do spray de pimenta por parte dos policiais .

Os efeitos foram sentidos pelos torcedores e também atletas dos dois times dentro de campo. O jogo chegou a ser interrompido por seis minutos durante o segundo tempo.

Os times jogaram pela série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Coritiba de 2 a 0 .

Confusão

Segundo o delegado da Demafe, Luis Carlos, pais e crianças aguardavam na delegacia para conseguir sair do estádio em segurança por volta das 20h.

Luis Carlos informou ainda que ambulâncias saíram com pessoas feridas. O número total de vítimas não tinha sido divulgado até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 19h20, uma ocorrência foi registrada com um jovem de 25 anos ferido, que foi encaminhado ao hospital. A equipe policial atua no local.

O árbitro Leandro Vuaden paralisou o segundo tempo da partida por causa da confusão.

Algumas pessoas foram retiradas do setor que recebia a torcida do Coritiba, atrás de um dos gols do estádio. Uma alternativa para facilitar a liberação do espaço foi a saída pelo gramado.

Depois de seis minutos de paralisação, Vuaden autorizou o recomeço da partida.

