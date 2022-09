¡CONFUNDIDOS! Difunden audio que indica que desaparecidos en La Grita se encuentran «bien cómodos» en una finca

Entornointeligente.com /

La difusión de audio en las redes sociales realizado por Richard Luna, padre de Dickson Luna Gutiérrez, uno de los 20 desaparecidos en las montañas de La Grita, revela que «estos se encuentran bien y cómodos en una finca.

Lissette Gutiérrez, madre de este menor, confirmó que la voz del audio es de de Richard Luna. «Primero me llama (Richard Luna) y me dice que están ocurriendo cosas extrañas en su familia; yo me asusto y me vengo a buscar a mi hijo. Ahora sale a decir que están bien, que no están haciendo nada extraño. Yo me pregunto: ¿quién es el loco aquí? Estoy confundida, siento que está jugando con los sentimientos y la preocupación de una madre», indicó está desesperada madre sobre el caso de unas 20 personas decretadas desaparecidas luego que partieran a un retiro espiritual hacia las montañas el pasado 22 de agosto.

Lissette confirmó que el audio lo grabó Richard Luna y ha creado confusión en los grupos de búsqueda y las unidades de investigación: «Ahora que las autoridades me dieron su apoyo, sale un audio alegando que ellos están bien, que no están en cosas raras, que están en una finca alquilados, con todas las comodidades. Cuando me decían que ellos (los Luna Roa) (…) iban a buscar un refugio porque harían como un arca de Noé porque nosotros estábamos condenados».

Manifestó que «me dijeron que la tía de mi niño, Roxana Luna, y su mamá Brígida, alegaban que Roxana hablaba a través de la virgen y que era una santa y que las dirigía una señora Rosa».

Sobre esta última mujer, de nombre Rosa Edilia García, quien funge como guía espiritual, indicó que no la conoce y aseguró que fue quien convenció al grupo familiar Luna Roa de asistir al presunto retiro espiritual.

Mientras tanto un centenar de funcionarios rescatistas y pertenecientes a diferentes organismos de seguridad, retomarán este jueves la búsqueda. Se espera que el trabajo tenga en resultado satisfactorio y se localicen a todas estas personas en buen estado.

Por Noticia al Día

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com