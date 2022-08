Conflictos con Neymar y Messi, líos en la selección, resquemor en el PSG: El convulso año de Mbappé

Entornointeligente.com /

Kylian Mbappé ha vivido una semana agitada. El pasado sábado se peleó con Neymar durante el partido entre el PSG y el Montpellier. ¿El motivo? Quién ejecutaba un lanzamiento penal. Finalmente, lo hizo el brasileño.

Terminado el encuentro, «Ney» dio me gusta en redes sociales a una serie de mensajes contra Mbappé. «Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG» , decía uno de ellos.

Los dirigentes convocaron a ambos futbolistas. Les dejaron en claro que sus diferencias no podían influir en el rendimiento del equipo.

Pero no fue la única polémica del joven atacante francés. También en el encuentro contra el Montpellier, le dio un «hombrazo» a su compañero Lionel Messi. El video se difundió rápidamente en redes sociales y Mbappé fue duramente criticado. Wayne Rooney, leyenda del fútbol inglés, lo destrozó.

«Un jugador de 23 años se compromete a empujar a Messi . Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordar a Mbappé que cuando Messi tenía 23 años ya había ganado cuatro Balones de Oro», afirmó.

Frank Leboeuf, campeón del mundo con Francia, también lanzó dardos: » Es una pena. Estoy avergonzado por él ahora. Como lo amo tanto, no puedo entender por qué está haciendo esto. Es un ejemplo para los jugadores jóvenes, lo sabe. No debería actuar así».

Ha sido un año convulso para el nacido en Bondy. En el primer semestre estuvo en boca de todos. T erminaba su contrato por el Paris Saint Germain y parecía que estaba listo para ir al Real Madrid. Pero a último momento cambió de parecer y se quedó en el PSG. El «desaire» al conjunto merengue no gustó en España.

Mbappé firmó el contrato más caro de la historia. En total, recibirá 435 millones de euros por tres temporadas. Supuestamente, además, se le dio poder para incidir en las decisiones deportivas.

Según informan varios medios franceses, Mbappé se estaría quedando solo en el vestuario. Su actitud, y sus exigencias, tendrían molestos a las otras estrellas de la plantilla. Querría ser la figura principal, sin que nadie le haga sombra. Solo Achraf Hakimi estaría de su lado.

Pero Mbappé no solo genera polémica en el PSG. También en la selección francesa. En mayo se negó a participar de actos publicitarios con el elenco nacional.

«Si no acepta la forma en que funciona la selección, no recibirá dinero, eso es todo. Los jugadores reciben el 30% de lo que da la FIFA», declaró el presidente de la Federación, Noel Le Graet.

Le Graet, además, lo comparó con referentes de la selección como Hugo Lloris o Raphael Varane. «Lloris es un hombre respetable. También Varane me dijo: ‘Presidente, no queremos cambiar’. Igualdad perfecta. No hablamos de dinero «, expresó.

Mbappé también ha tenido que lidiar con las consecuencias de sus entrevistas. Menospreció las clasificaciones sudamericanas. «Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa», comentó.

Pese a que fue hace meses, sigue recibiendo respuestas. Tite, entrenador de Brasil, fue el último en contestarle.

«No tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil’. Seguramente, Mbappé no sabe de esta dificultad, no la buscó» , manifestó.

En Francia dicen que Mbappé no está pasando un buen momento personal. En medio de ese escenario, el PSG sigue tomando decisiones que consolidan el poder del jugador dentro de la organización. Acaban de contratar a Julien Maynard, periodista muy cercano a la familia del delantero. La promesa que le hicieron al renovar fue que el equipo sería suyo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com