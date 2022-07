Conflicto gremial en puerta: denuncian a Marvel por presionar a estudios de efectos especiales

Entornointeligente.com /

«Trabajar en una película de Marvel significan seis meses de trabajar tiempo extra todos los días. Trabajaba siete días a la semana y 64 horas semanales en una semana buena», expresó el artista anónimo en una carta publicada en el medio The Vulture. Además, relató cómo vio a sus compañeros «quebrarse y llorar» al lado suyo o tener «ataques de ansiedad al teléfono».

Informate más Marvel: artistas de efectos visuales denuncian por sus condiciones de trabajo Avengers Endgame.jpg Marvel Studios El gran problema en el centro, según describe este trabajador, es que Marvel ejerce un gran poder sobre los estudios de efectos especiales: «Si hacés enojar a Marvel en cualquier forma hay muchas chances de que no vuelvas a trabajar en un proyecto de ellos. Por eso los estudios tratan de mantener feliz a Marvel».

Al describir las formas en las que la compañía presiona a los empleados , el artista describió que una de las situaciones más graves es la falta de un equipo adecuado para el trabajo. «En proyectos donde normalmente tendría un equipo de 10 artistas, si es Marvel somos solo uno más y yo» , relató en la carta.

capitan america 4 sam wilson Marvel Según el denunciante, hay dos cosas que deben cambiar para mejorar su situación, siendo la primera que Marvel entrene a sus directores para trabajar con efectos especiales. En su carta, describe que los realizadores de las películas y series no saben lo que quieren y exigen cambios complejos con poco tiempo de anticipación.

La segunda, y más importante, es la sindicalización. «Hay un movimiento creciente para que esto suceda y ayudaría a asegurar que los estudios no tomen proyectos sin considerar el impacto que eso tendría».

Marvel: artistas de efectos visuales denuncian por sus condiciones de trabajo Guardianes de la galaxia.webp Marvel Studios El exartista de efectos visuales Dhruv Govil habló en redes sociales acerca de su experiencia trabajando para Marvel Studios. De hecho, afirmó que era «verdaderamente horrible» trabajar para ellos .

Govil reveló que trabajar con Marvel Studios fue el motivo principal para abandonar la industria de efectos digitales. Explicó que, con frecuencia , ha visto a sus colegas lidiar con exceso de trabajo mientras el estudio de Kevin Feige y compañía apretaban económicamente a la empresa.

https://twitter.com/DhruvGovil/status/1546177539692904448 Working on #Marvel shows is what pushed me to leave the VFX industry. They’re a horrible client, and I’ve seen way too many colleagues break down after being overworked, while Marvel tightens the purse strings. https://t.co/FacGBfnYmG

— Dhruv Govil (@DhruvGovil) July 10, 2022 «Trabajar en Marvel Studios es lo que me empujó a dejar la industria de efectos visuales. S on un cliente horrible. He visto a demasiados colegas colapsar después de trabajar demasiado , mientras el estudio apretaba económicamente a los trabajadores», escribió en sus redes sociales.

