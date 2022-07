Conflicto entre comerciante y director del Mercado 4

Entornointeligente.com /

Lourdes Gamarra, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado 4 de Asunción , confirmó en contacto con Última Hora que, mediante imágenes de un circuito cerrado, escuchó a Juan Villalba , director del populoso centro comercial, lanzar insultos contra su persona, frente a su propio local.

«El director estaba acostado frente a mi local con mal aspecto y me llamó la atención», manifestó y señaló que todo quedó grabado en un circuito cerrado. Todo sucedió durante la madrugada de este jueves último.

WhatsApp Video 2022-07-30 at 4.24.16 PM.mp4 La trabajadora también explicó que durante la noche del viernes último, Juan Villalba y otros funcionarios municipales estuvieron circulando por la vereda de su negocio.

«El circuito cerrado de afuera tiene audio y al revisar me quede sorprendida de lo que escuché y cómo él se refería a mi persona, de todo dijo. El vocabulario de él deja mucho que desear, me dio mucha pena», prosiguió la mujer.

Igualmente, Gamarra señaló que Villalba amenazó -según el audio- quitarle su puesto. «Él dijo que me va a quitar mi puesto. De todo dijo, es denigrante para mí. Es mi lugar de trabajo, es propiedad privada. Ellos me amenazan con cerrar mi acceso. Ese espacio que yo tengo estoy pagando desde el año 1993 para tener un acceso a mi local», aseveró Gamarra.

Por último, calificó al director del Mercado 4 como una persona prepotente y que no respeta a nadie.

«Porqué él se toma conmigo y no es la primera vez que yo denuncio su mala gestión y él me tiene marcada a mí. El director es prepotente y no le respeta a nadie», expresó.

Por su parte, Villalba expresó sus dudas sobre el material divulgado y sostuvo tener muy poco trato con Gamarra y que nunca tuvo una sola discusión o pelea con ella.

«El material que a mí me pasaron es un video de circuito cerrado, donde se ve a un grupo de funcionarios. Estábamos sentados en pleno trabajo de madrugada», dijo Villalba en una entrevista con Última Hora.

Además, señaló que en el audio del video no se menciona ningún nombre. «En el hipotético caso de que eso sea cierto (el audio del video), no se menciona ningún nombre, no se hace referencia a nadie y eso en el caso de que sea hipotético. Me resulta muy raro el audio del video y el trasfondo mismo», aseveró.

