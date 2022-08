Confirmaron «avistamiento fortuito» de un mar lechoso en Java

Entornointeligente.com /

Recientemente, la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) confirmó el «el avistamiento fortuito» de un mar lechoso en Java, Indonesia.

De acuerdo a la información, este fenómeno bioluminiscente, que según imágenes satelitales se extendió por 100 mil kilómetros cuadrados al sur de la isla de Java, entre julio y septiembre de 2019, fue observado por la tripulación de un yate privado denominado «Ganesha».

Según la investigación del profesor de Ciencia Atmosférica en la Universidad de Colorado (EE.UU), Steven D. Miller, quien se encargó de revisar los registros escritos y fotográficos de la tripulación; la embarcación habría ingresado a la zona brillante la noche del 02 de agosto de 2019, tal como lo refieren los datos del sistema de posicionamiento global.

Al ver el espectáculo natural, los tripulantes tomaron una fotografía digital desde la superficie del yate, en la cual parece que estaban «navegando sobre la nieve». Asimismo, tanto el cuaderno de bitácora, como las entrevistas a los encargados del bote, se dejó constancia de que esa noche el mar mostraba un efecto similar «a estrellas que brillan en la oscuridad».

Las historias sobre mares lechosos se remontan al tiempo en que los primeros marineros surcaron los océanos, pero hasta la fecha ha sido sumamente difícil estudiar este fenómeno de bioluminiscencia; de hecho, una revisión de la información satelital ambiental publicada en 2021, arrojó posibles escenarios similares a este que, se cree son producidos por «concentraciones inusualmente grandes de bacterias luminosas».

