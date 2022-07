Confirman tercer caso de viruela símica en Ecuador

Entornointeligente.com /

Las autoridades sanitarias llaman a la población a extremar las medidas de bioseguridad ante los primeros casos de la enfermedad.

El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el sábado el tercer caso de viruela del mono en ese país, por lo que en las próximas horas establecerá los lineamientos y el protocolo de respuesta a la enfermedad.

Según el comunicado, han «identificado únicamente tres casos, los cuales fueron aislados y dos de ellos se mantienen aún en cuarentena».

Igualmente, han establecido el protocolo de vigilancia en las fronteras de entrada a la nación, mientras declaran que no hay transmisión comunitaria y cuentan con medios diagnósticos para la patología.

— Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) July 23, 2022 Las autoridades sanitarias llaman a la población a extremar las medidas de bioseguridad como el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, la aplicación de geles hidroalcohólicos y el uso de mascarilla.

En la nota también aconsejan acudir al médico de inmediato si el individuo presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, ganglios inflamados y lesiones cutáneas, que pueden ser regulares o ligeramente elevadas y compuestas de líquido, principalmente localizadas en el rostro, las manos y los pies.

El primer caso de viruela del mono en Ecuador fue registrado el pasado 6 de julio en un paciente de la zona costera de Guayas.

Monkeypox top 15 update and overall summary as of July 22nd, 2022:

Today we recorded nearly 1,000 cases for the third time this week and that’s without a major Friday player (Catalunya).

The USA ���� is closing in on Spain ���� and should clinch the first place in about 7-10 days. pic.twitter.com/5YFbyMOik3

— Monkeypoxtally (@Monkeypoxtally) July 23, 2022 La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una declaratoria de emergencia internacional debido al brote extensivo de viruela símica en el mundo, que ya afecta a 75 países.

Hasta el 22 de julio, España lideraba el número de casos confirmados en el planeta con 3.530, seguida de Estados Unidos (2.891), Alemania (2.268) y el Reino Unido (2.208).

