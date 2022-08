Confirman que Karol G ya tiene novio (+IMAGEN)

Entornointeligente.com /

Como bien sabemos Karol G después de la ruptura con el cantante Anuel AA se ha enfocado por completo en su carrera musical, obteniendo grandes éxitos y una gira de infarto. Sin embargo desde hace unos meses se rumorado que tal vez la cantante colombiana mantiene un romance con el cantante Feid. Ahora todo parece posible debido a que los dos artistas aparecieron con el mismo tatuaje en el rostro. Los dos cantantes compartieron a través de sus cuentas de Instagram un video donde se muestran los dos con un corazoncito en la mejilla del ojo.

Karol G durante mucho tiempo ha mantenido su vida personal fuera del foco público y de los medios, sin embargo ha sido vista con Feid en varias ocasiones pero hasta ahora ninguno de los ha confirmado su romance. Los famosos cantantes el mes pasado fueron vistos en una cita en un restaurante en Madrid, España, donde ambos a finalizar la cena salieron corriendo del lugar ocultándose de las cámaras con manteles.

te puede interesar: ¿ROMANCE? Karol G se tapa con una manta mientras sale de un restaurant con un misterioso hombre (+VIDEO ) Una vez más volvieron a llamar la atención de sus fans, debido a la reciente publicación la cual ha levantado otra vez rumores y opiniones sobre el romance. Karol G y Salomón Villada Hoys, nombre real del cantante conocido como Feid, se realizaron el mismo tatuaje en la cara en forma de corazón.

La diferencia es que el de Karol G es rojo, el de Feid, verde, muchos usuarios consideran que es el típica muestra del amor que se hacen las parejas hoy en día. Hasta ahora se desconoce si este símbolo de amor se trata de un par de pegatinas, un tatuaje permanente o temporal.

Como siempre muchos usuarios no pudieron evitar dar su opinión al respecto, algunos comentaron su emoción tras este esperado romance pero también hubieron quienes los criticaron.

