Confirman que hijo de senador Monges atropelló a joven en Lambaré

El Ministerio Público todavía aguarda los resultados de estudios laboratoriales a la senadora Zulma Gómez y prevé la reconstrucción de la escena en los próximos días, detalló la agente fiscal que encabeza la causa, Cinthia Leiva . La parlamentaria fue encontrada sin signos de vida la madrugada del domingo al costado del muelle de su quinta, a orillas del lago Acaray.

Pese a que la población en general realiza muchas especulaciones sobre las circunstancias de la muerte de la senadora, la fiscala aseguró que «la familia no tiene dudas» sobre cómo se produjo el fallecimiento. «Ellos (los hijos) le conocen a su madre, están conformes con lo que dice el médico forense. Accedieron a la autopsia solamente para que no haya más comentarios que no son acordes a lo que realmente ocurrió», agregó en contacto con ABC esta mañana.

En ese sentido, cabe resaltar que ayer el médico forense Pablo Lemir comentó que la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento y las lesiones encontradas en el cuerpo no demuestran violencia, sino que son compatibles con alguna caída.

Realizarán más pericias Sobre cómo fue encontrado el cuerpo, señaló que estaba a aproximadamente 15 a 20 metros del muelle y quedó atascado en los camalotes, lo cual habría evitado que se sumerja en profundidad. La agente del Ministerio Público señaló que cuando tengan más elementos periciales van a realizar la reconstrucción de los hechos para despejar cualquier duda.

En otro momento, reiteró que la familia confirmó que Gómez acostumbraba a llevar un colchón para acostarse en el muelle de su quinta y que, a pesar de que en las fotos las rejas parecen ser muy seguras, al estar en escena «se ve que hay una abertura grande y cualquiera puede caer».

La familia contó que era costumbre de la senadora ir a dormir en el muelle de su quinta en Ciudad del Este , sin importar las bajas temperaturas. Su nieta se acercó a ella en horas de la noche para pedirle que entre a la casa, pero ella se negó. Dos horas después ya no la hallaron y dieron aviso sobre su desaparición.

