Confirman dos fallecidos tras incendio en California, EE.UU.

Las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) confirmaron este lunes que dos fallecidos ha dejado el incendio McKinney, el cual se siguió propagando durante el fin de semana arrasando con alrededor de 21.245 hectáreas (52.500 acres) del bosque nacional Klamath, cerca de Yreka.

La Oficina del Sheriff del condado de Siskiyou confirmó la noticia, aludiendo que «el domingo el personal de bomberos localizó a dos personas fallecidas dentro de un vehículo ubicado en un camino de entrada a lo largo de Doggett Creek Rd, fuera de la carretera 96, al oeste de Klamath River».

De igual manera, la institución declaró que se evacuaron cerca de 2.000 residentes de áreas rurales de la zona, las cuales en su gran mayoría pertenecientes del condado de Siskiyou.

McKinney Fire: Over 55k acres the fire saw decreased activity yesterday. There is a slight chance of rain on the fire today. This �� shows the fire cresting the ridge line in the evening. 2 resident fatalities have been confirmed by the sheriffs office #mckinneyfire #California pic.twitter.com/XPh6IIdkAi

— TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) August 1, 2022 Por su parte, el Sistema de información de incidentes del Grupo coordinador nacional de incendios forestales en el país confirmó que «gran parte del incendio McKinney vio lluvia durante la noche, lo que mantuvo el crecimiento del fuego al mínimo.

Asimismo aseguraron que el fuego continúa retrocediendo activamente hacia las estructuras en el área de Walker Creek, mientras que los bordes sur y este del incendio, los más cercanos a Fort Jones e Yreka, mostraron muy poco crecimiento.

Climate change affects our nation’s forests & grasslands & the people & communities who depend on them for clean water, fresh air, economic opportunities & recreation. We recently released our Climate Adaptation Plan to evaluate climate change risks. https://t.co/5gro6RroIa pic.twitter.com/1H686MFrnC

— USDA Forest Service (@forestservice) August 1, 2022 Sin embargo, alertaron que si bien el clima de anoche mitigó la propagación del fuego, «la vegetación en el área está extremadamente seca y la amenaza continúa ya que las tormentas eléctricas, los vientos fuertes y erráticos asociados podrían resultar en un aumento del comportamiento del fuego».

El McKinney, cerca de la frontera con Oregón, es el mayor incendio forestal de California en lo que va de 2022, y el mayor hasta el momento en dicho estado es el Dixie, que en 2021 devoró casi unas 400.000 hectáreas.

