Confirmado: murió la Reina Isabel II a los 96 años

Entornointeligente.com /

Tras fuertes rumores, finalmente la familia real confirmó la noticia en las redes sociales Hace pocos minutos el Palacio de Buckingham confirmó los rumores sobre la muerte de la Reina Isabel II, quién se había visto delicada de salud durante los últimos días. El deceso de la Reina ocurrió este jueves en el Castillo de Balmoral de Escocia, sin embargo hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre el funeral que pronto se llevará a cabo.

VER TAMBIÉN = Meghan Markle y el príncipe Harry son abucheados en el festejo de la Reina Isabel II (+VIDEO)

La familia confirmó la noticia con un tweet desde la cuenta oficial del Palacio, dónde aseguraron que «La Reina murió en paz esta tarde». Cabe recordar que Isabel fue la monarca que se mantuvo por más tiempo en el trono, cumpliendo 70 años de reinado.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Su hijo Carlos, quién ahora se convirtió en rey, regresará a Londres el día de mañana tras la lamentable noticia. Cabe mencionar que antes de su fallecimiento, la Reina aseguró que continuaría en el mandato hasta su último aliento.

«Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea corta o larga, estará dedicada a vuestro servicio y al servicio de esta gran familia imperial a la cual todos pertenecemos» expresó.

Redacción Gossipvzla y CNN En Español

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com