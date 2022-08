Confirmada morte de Archie. Suporte de vida já foi desligado

Entornointeligente.com /

Archie Battersbee, a criança que tem estado a comover Inglaterra e o mundo, morreu este sábado, no Royal London Hospital, em Whitechapel, depois de terem sido desligadas as máquinas de suporte de vida.

Relacionados reino unido. Máquinas de suporte de vida a Archie desligadas este sábado

reino unido. Menino britânico em coma vai continuar com suporte de vida ligado após decisão do tribunal

reino unido. Tribunal Europeu recusa intervir em luta de pais britânicos para manterem suporte de vida ao filho

Foi a mãe da criança que anunciou a morte de Archie à porta do hospital, de acordo com a Sky News. «O Archie lutou até ao fim e estou muito orgulhosa de ser a sua mãe» , disse Hollie Dance.

Archie Battersbee morreu às 12h15 . «Retiraram a medicação às 10h da manhã. Os seus níveis permaneceram estáveis até duas horas depois, quando removeram a ventilação» , explicou Ella Rose Carter, membro da família.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Após uma longa batalha legal entre os pais do rapaz – Hollie Dance e Paul Battersbee – e a justiça britânica, o Tribunal de Recurso negou a permissão para recorrer da decisão do hospital.

A família da criança chegou a recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que recusou «interferir com as decisões dos tribunais nacionais para permitir que a retirada do tratamento de suporte de vida [de Archie] prossiga».

Em entrevista à Sky News, Hollie Dance explica que esgotou as suas opções e que nunca irá aceitar a decisão do tribunal. «Fiz tudo o que prometi ao meu menino que faria» , disse.

«Tem sido muito difícil. Apesar da cara dura e forte e da aparência que tenho em frente das câmaras, até agora, tenho estado bastante destroçada», admitiu a mãe.

Archie Battersbee, de 12 anos, esteve em coma durante cerca de quatro meses, tendo sido encontrado inconsciente no dia 7 abril. A criança foi encontrada pela sua mãe com uma ligadura à volta do pescoço depois de possivelmente ter participado num desafio online da rede Tik Tok que terá corrido mal.

Os médicos que trataram o rapaz confirmam que se encontrava em morte cerebral e que estava a ser mantido vivo através de uma combinação de intervenções médicas, incluindo ventilação, no Royal London Hospital.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com