Confira a programação de carnaval 2019 na Grande São Paulo

Por Gustavo Galvão, TV Globo

02/03/2019 12h19 Atualizado 2019-03-02T15:43:40.906Z

Dá pra curtir o carnaval nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo! A programação conta com blocos pelas ruas, apresentações musicais, shows, blocos de rua e desfiles das escolas de samba municipais em Barueri e outros 12 municípios da Grande SP.

Veja os destaques abaixo e programe-se para a folia!

Carnaval de Barueri 2019 tem programação com desfile, shows e marchinhas para foliões de todas as idades — Foto: Divulgação/Prefeitura de Barueri

BARUERI

Desfile das escolas de samba da cidade

Local: em frente ao Ginásio José Corrêa (na Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro, Barueri). Contato p/ informações: (11) 4199-1600

Sábado – 02/03

13h – Início do evento tocando marchinhas

Ordem das escolas:

15h – Engenho da Gente 16h – Caciques da Vila 17h – Unidos do Belval 18h – Ganga 19h – Mocidade Marinha

Domingo – 03/03

Ordem das escolas:

15h – União das Vilas 16h – União da Vila São Jorge 17h – Oba Oba 18h – Mocidade Verde Rosa 19h – Cadência Paulista

TABOÃO DA SERRA

Terça – 05/03

Bloco da Escola Unidos do Maria Rosa

Ponto de concentração: Avenida Dr. José Maciel (em frente à padaria Rainha) Telefone p/ contato: (11) 9-3152-9496

GUARULHOS

CarnaLago

Data: de 1 a 5 de março Horário: a partir das 12h Local: Complexo Cultural do Lago de Vila Galvão – Praça Cícero Miranda s/nº – Vila Galvão

Carnacristo

Data: sábado, 2 de Março Horário: 14h Local da concentração: Rua Dom Pedro II Dispersão: Praça Getúlio Vargas

Café com Viola – Especial de Carnaval

Data: domingo (3) Horário: 10h Local: Teatro do CEU Ponte Alta Endereço: Rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta

Carnaval da Banda Lira

Data: domingo (3), segunda (4) e terça (5) Horário: das 15 às 18h Local no domingo e na segunda: Bosque Maia (Avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro) Local na terça: Complexo Cultural do Lago de Vila Galvão.

Bloco do Chocalho

Data: terça (5) Horário: das 10h às 13h Local: Praça Wilsia Franco Matos da Silva, Cidade Maia

MAIRIPORÃ

Todos os blocos de Mairiporã saem do Espaço de Eventos Paulo Amaury Serralvo:

Sábado – 02/03

19h às 22h – Bloco Vem Kun Nois

Domingo – 03/03

16h às 20h – Bloco do Barulho 20h às 2h – Bloco Fernão Dias

Segunda – 04/03

19h às 2h – Bloco Maria Sapatão

Terça – 05/03

16h às 20h – Bloco do Esporte 20h às 2h – Bloco Caprichosos

ITAPECERICA DA SERRA

Sábado – 02/03

Local: Avenida Maximino Augusto de Carvalho (ao lado da Prefeitura) Horário: a partir das 19h

Shows programados:

Cia Deodara Escola de Samba Rosa Serrana Blocos carnavalescos Elis Lima e Banda Paulo Futuro e Banda

FRANCO DA ROCHA

Sábado – 02/03

Ação de saúde de distribuição de preservativos e realização de testes rápidos Local: Terminal Leste (Rua Cavalheiro Ângelo Sestini, Vila Artur Sestini) Horário: das 8h às 17h

RIBEIRÃO PIRES

Blocos com shows na Praça Central da Vila do Doce – Praça Central da Vila do Doce (Rua Boa Vista s/nº, Centro)

Sábado – 02/03

16h – Banda Caxambú

Domingo – 03/03

16h – Marcelo Campos 17h – Alex Fava

Segunda – 04/03

16h – Breno Mazza e Vicente 18h – Brunna Bernardy

Terça – 05/03

18h – Bloco Pé na Jaca

Rebanhão e Rebanhão Kids 2019

Data: de 2 a 5 de março Horários: dia 2, a partir das 18h, e dias 3, 4 e 5 de março, a partir das 9h Local: Tenda Multicultural – Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy). Entrada: Arrecadação de 1 kg de alimento não perecível que será destinado para ações solidárias na cidade.

OSASCO

Cordão Carnavalesco Bela Época

Data: 5 de março Horário: das 15h às 18h Concentração: Avenida Radialista Manoel da Nóbrega, 815, Adalgiza

Bateria de Ouro 8K

Data: 9 de março Horário: Início da concentração às 13h/ Saída do bloco às 16h/ Previsão de chegada às 17h30 Concentração: Praça Antônio Viana de Oliveira, localizada na General Florêncio, passando pela Rua José Lourdes Cordeiro, Rua Marechal Edgard de Oliveira, Avenida Washington Luiz, Rua Nossa Senhora Conceição Aparecida e finalizando na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Santo André

Sábado – 02/03

Bloco “Maloca do Barbosa”

Horário: das 13h ás 15h30 Concentração: Calçada do Cine Teatro Carlos Gosmes (Rua Senador Flaquer, 110, Centro)

Bloco “Banda da Baixaria”

Horário: 12h40 Concentração: Esquina – R. Dona Elisa Fláquer / R. Álvares de Azevedo (Pastelaria)

Folia dos CESAS

Onde: CESA Parque Andreense, CESA Parque Erasmo e CESA Vila Sá Horário: das 10h às 16h

Domingo – 03/03

Rebanhão de Carnaval da Renovação Carismática Católica

Horário: das 6h às 20h Concentração: Parque Celso Daniel

Carnaval Paranapiacaba – Bloco Paranafolia

Horário: 14h Concentração: Largo dos Padeiros ,seguindo para as principais ruas de Paranapiacaba e em seguida concentração na praça João Dias Parte Alta

Segunda – 04/03

Rebanhão de Carnaval da Renovação Carismática Católica

Horário: das 6h às 20h Concentração: Parque Celso Daniel

Carnaval Paranapiacaba – Bloco As Bruakas

Horário: 12h Concentração: Bar do Campo, Rua Ford,528 A, seguindo para as principais ruas de Paranapiacaba

Terça – 05/03

Rebanhão de Carnaval da Renovação Carismática Catolica

Horário: das 6h às 20h Concentração: Parque Celso Daniel

Bloco Campestrão

Horário: 14h Concentração: R. das Laranjeiras, 1177 – Campestre

Carnaval Paranapiacaba – Baile de Fantasia com Bloco Paranafolia

Horário: 18h às 22h Concentração: Rua da Estação s/n Galpões

São Caetano do Sul

Programação no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica)

Sábado – 02/03

14h às 17h – Ateliê dos Mascarados 17h às 18h – Bloco Bebê

Domingo – 03/03

13h – Aula de Samba com Elizabeth Ribeiro 14h – Show “Minha Carne é de Carnaval” (com Rodrigo Régis) 15h – Marchinhas de Carnaval (com o grupo Odisseia em Construção) 16h – Batucada Geral da USCS 17h – Folia do Balaio (com o Grupo Balaio de Balão) 14h às 17h – Oficinas Ateliê da Folia (com lança-confete, pintura de rosto, ritmos de Carnaval, tiaras de pompom e saias de tule)

Segunda – 04/03

14h às 17h – Ateliê dos Mascarados 17h às 18h30 – Show “O Carnaval da Velha Fubica”

Terça – 05/03

14h às 17h – Ateliê dos Mascarados 17h às 18h – Show “Unidos do Swing”

Embu das Artes

Programação na Praça das Artes (Largo 21 de Abril, Centro)

Sábado – 02/03

15h – Bloco Desbundasartes 19h – Afoxé 20h – Bloco Barata 21h30 – Stylo Novo

Domingo – 03/03

15h – Bloco Desbundasartes 20h – Lu Black 21h30 – Stylo Novo

Segunda – 04/03

20h – Tiago Xavier 21h30 – Grupo Ousadia

Terça – 05/03

19h – Bloco Cambinda 20h – Dix 3 21h30 – Stylo Novo

Programação no Parque Francisco Rizzo (Rua Alberto Giosa, 300, Centro)

Domingo – 03/03

13h – Matinê

Terça – 05/03

13h – Matinê

Carapicuíba

Sábado e domingo – 02 e 03/03

15h – Carnaval da Família 2019 (Shows musicais, marchinhas, Bloco da Inclusão, brinquedos infláveis, feira gastronômica e artesanato)

Santana de Parnaíba

Sábado – 02/03

14h às 16h – Matinê Infantil no CineTeatro 16h às 19h – Apresentação de marchinha na Praça 14 de Novembro 19h – Bateria União da Vila na Praça 14 de Novembro 20h – Samba pras Moças na Rua Suzana Dias

Domingo – 03/03

14h às 16h – Matinê Infantil no CineTeatro 14h às 17h – Apresentação de marchinha na Praça 14 de Novembro 17h – Bloco Abayomis na Praça 14 de Novembro 18h30 – Bloco Cabe+1 na Praça 14 de Novembro 20h – Vovô na Serra do Japi na Rua 15 de Novembro

Segunda – 04/03

14h às 16h – Matinê Infantil no CineTeatro 16h às 17h – Apresentação de marchinha na Praça 14 de Novembro 17h – Bateria Swing de Favela na Praça da Bandeira 19h – Bloco do Bertinho na Praça da Bandeira 21h – Galo Garnizé na Rua Bartolomeu Bueno

Terça – 05/03

14h às 16h – Matinê Infantil no CineTeatro 16h às 18h – Apresentação de marchinha na Praça 14 de Novembro 20h – Grito da Noite (e convidados)

