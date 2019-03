Entornointeligente.com / A 23ª edição da Corrida da Lua, uma das provas mais tradicionais realizadas no Interior do Estado de São Paulo, aconteceu na noite do último sábado, em Campinas. A Praça Arautos da Paz, no Bairro do Taquaral, e todo o seu entorno foram tomados por uma multidão de pessoas. Mário Rubens Segurado, diretor de marketing e comunicação do Grupo RAC , enfatizou que o evento é um marco na cidade, não só pelo seu aspecto esportivo, cultural ou pelas opções de entretenimento que oferta, inclusive, com atrações musicais, mas pelo fato de que promove uma confraternização entre as mais diversas classes sociais da sociedade. Segurado frisou também que a organização, fruto da parceria entre o Correio Popular e Proworld Sports, é um dos pilares do sucesso da Corrida da Lua. A prova contou com as opções de caminhada 6km e de corrida nas distâncias de 6km e 10km. Durante o percurso, os participantes inscritos puderam se hidratar em postos de atendimento montados a cada 2,5 quilômetros. Cristiane Agostinho, de 38 anos, que representou a equipe Fábrica Sports MKT, venceu a prova de corrida 6km feminina com o tempo de 22m02. Ana Paula Moretti, de 34 anos, da EMF / Rosana Merino foi a segunda colocada. Larissa Gonçalves dos Santos, Mirian Raquel Martins e Liliane Cristine J. Bueno de Camargo, completaram o pódio, respectivamente na terceira, quarta e quinta posições. Na categoria dos 10km de distância, a vitória ficou com Carolina Furriela, de 28 anos, que tem sua própria equipe, a Carol Furriela Team, com tempo de 40m38. Luana Cunha, Leticia Capiello, Marina Gonçalves da Cunha e Daniela Fátima do Nascimento, ficaram na segunda, terceira, quarta e quinta posição, respectivamente. A prova de corrida masculina com distância de 6km teve como vencedor Josimar Aparecido Ribeiro, de 32 anos, da equipe Macarrão Renato, com 19h07. Ele cumpriu o percurso em19m07. Completaram o pódio, respectivamente, Edvaldo Elias da Silva, Flávio Da Silva Lima, Peterson William Vinagre e Fernando Pereira. Na corrida 10km, Caio Godoy Ormenese, de 23 anos, levou a melhor com 32m58, seguido de Edmilson Nunes Amorim, Elias Rodrigues Bastos, Antônio Carlos da Cruz de Jesus e Sabino Sampaio Rodrigues Filho. Clique nos links abaixo para fazer o download das listas de classificação: TOP 100 GERAL 6 KM 10 KM

