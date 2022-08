Confiesa asesinato indígena frente a viceministro de justicia

Entornointeligente.com /

Un hombre identificado como Jorge Eduardo Varela Rojas confesó frente a Sergio Sevilla, viceministro de Justicia, haber sido la persona que asesinó al indígena Jehry Rivera Rivera. La confesión se hizo en medio de la comisión de la Mesa Técnica Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural. En dicho foro, realizado en la escuela Rogelio Fernández Güell de Buenos Aires de Puntarenas, se encontraba José Rojas, alcalde de Buenos Aires, Sonia Rojas, diputada de Liberación Nacional (PLN), Alexander Barrantes, legislador de Progreso Social Democrático (PPSD) y Daniela Gutiérrez, representante de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai). Además, participaban Ricardo Sossa, Comisionado de Inclusión Social de Casa Presidencial, y un representante del Instituto de Desarrollo Rural (Inder). En el video subido a las redes de la Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS y Radio Cultural Buenos Aires se observa que Varela pide la palabra y confiesa el asesinato de Rivera y lo justifica porque este «intentó quemarle su casa con bombas molotov». «En la Sala Legislativa (sic) han hablado mucho del caso de Jehry Rivera. Yo fui el que lo maté. Yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté», dijo el hombre, quien fue ovacionado por los presentes. «Yo soy indígena Boruca. Toda la vida he vivido en el Térraba. ¿Por qué pasó lo que pasó? Ese individuo (Rivera) iba con 13 sujetos a quemarme la casa a mí con bombas molotov. ¡Por eso lo hice! Cuando mi hermano llegó a defenderme, (Rivera) lo agarró a cuchillo. Yo le dije ‘¡Suéltelo!’ Y más bien se le vino encima. Yo tuve que hacer lo que hice», añadió el hombre, quien volvió a ser aplaudido por la comunidad. «José Rojas (alcalde) dijo en la Sala Legislativa que fue un indio contra un mestizo. Yo soy hijo de una madre indígena Boruca. Yo les pregunto: ¿Qué van a hacer ustedes para arreglar el conflicto que se está dando entre los mismos indígenas? A mí no me respetaron la casa. Yo tenía 4 chiquitos, de 4, 6 y 12 años. Tuve que salirme del territorio indígena. Les pregunto: ¿Cómo se va a arreglar la cosa? Le pedimos a este Gobierno que no deje invadir más una propiedad. Eso ha influido en todos los problemas», añadió. Según Varela, hay cientos de personas que han vivido por décadas en zonas indígenas y están siendo sacadas a la fuerza. «¿Cómo vamos a hacer para calmar ese conflicto? Las invasiones de indígenas están feas», concluyó. VICEMINISTRO De inmediato, el viceministro Sergio Sevilla publicó un comunicado de prensa en el que inca que: «Repudia cualquier hecho de violencia y no justifica ni comparte la posición de este ciudadano. El caso en mención se encuentra judicializado y en proceso de cumplimiento de medidas cautelares, interpuestas por un juez de la República, por lo que en cumplimiento del artículo 295 de Código Procesal Penal, no se pueden emitir detalles», señala la misiva. El caso por el asesinato de Jehry Rivera Rivera fue elevado a juicio por el Juzgado Penal de Buenos Aires el 18 de octubre del 2021 y se conoce bajo el expediente 20-000108-0990-PE.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Captura de pantalla

EMAIL: [email protected]

Viernes 19 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com