Confiep invoca responsabilidad al Congreso ante elección de nuevo titular

Dijo esperar que el Parlamento «esté a la altura del momento que vivimos» y que su labor debe ser la de contribuir a la unificación, al diálogo y a la estabilidad que necesitamos para poder reactivar la economía. «Invocamos responsabilidad del Poder Legislativo para que podamos superar este impasse que hemos sostenido en los últimos días y que no ayuda a poder traer estabilidad que tanto necesitamos», indicó a RPP. En ese sentido, instó a que se pueda encontrar y elegir a una persona convocante que no tenga una agenda particular, sino que pueda favorecer a la traer estabilidad y sacar adelante al país «en estos momentos tan difíciles». Reactivación En otro momento, manifestó que sostuvieron una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, una vez asumió el cargo y que también lo hizo con cerca de 250 empresas y que este «les había causado una buena impresión». «El ministro tiene muy claro que se tiene que reactivar la economía, reactivar y que regrese la inversión, sobre todo la privada, generar empleo para que la economía se empiece a dinamizar y nos recuperemos y eso también reconoce que se requiere generación de confianza para que eso suceda», explicó. Asimismo, instó a que haya una mayor coherencia en el Gobierno, debido a que tienen discursos apropiados como el del ministro Burneo, pero que hay otras medidas como las tomadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que consideran «arbitrarias porque no pasaron por un análisis técnico y menos por el diálogo social». (FIN) JCC/CVC Más en Andina: La @ONPE_oficial fijó el 9 de setiembre como fecha límite para que las organizaciones políticas presenten la primera entrega de la información financiera de ingresos y gastos durante la campaña electoral de las #Elecciones2022 . https://t.co/05uyxaMwZt pic.twitter.com/ca0v42XIGD

Publicado: 8/9/2022

