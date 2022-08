Confianza de Acuña está al 50%

Entornointeligente.com /

El grandeliga venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña, preocupó a la fanaticada sobre su actual desempeño en la MLB, a pesar de conectar su primer cuadrangular tras mucho tiempo.

En declaraciones al medio estadounidense « Braves on Bally «, el de La Sabana destacó que en muchas oportunidades siente que no tiene confianza, pero en otras oportunidades las sobrepasa y logra buenos resultados.

«The knee, with my swings, it doesn’t always feel the same. Some days I feel like I have confidence in it, sometimes I don’t feel like I have confidence in it, and it’s not the same. It’s all part of the process. We keep moving forward.»

Ronald gets back in the home run column. pic.twitter.com/PkePbDE0QO

— Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) August 5, 2022

Esto se debe a que todavía no siente que está completamente recuperado de la rodilla, por lo que suele dejar de arriesgarse en varias oportunidades para no volver a lesionarse.

«La rodilla, con mis columpios, no siempre se siente igual. Algunos días siento que tengo confianza en ella, a veces siento que no tengo confianza en ella, y no es lo mismo. Todo es parte del proceso, seguimos avanzando», expresó.

Lee también: Verlander luce muy implacable frente a los rivales

El cuadrangular del criollo lo conectó en la derrota de los Bravos 6-4 ante los Mets de Nueva York. Acuña tendrá una nueva oportunidad este viernes ante los Mets para volver a sacar la pelota del estadio.

En la presente temporada, el jardinero venezolano lleva un registro de nueve jonrones, 70 imparables y 26 carreras impulsadas en 273 turnos al bate para cosechar un average de .256.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com